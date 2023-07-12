Буде рішуча відповідь, – Китай різко відреагував на комюніке НАТО

Пекін виступив проти будь-яких спроб НАТО розширити свій вплив на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Крім того, місія Китаю заявила, що зміст комюніке спотворює політику та позицію країни.

Так, Китай відреагував на звинувачення НАТО у тому, що країна нібито кидає виклик інтересам та безпеці блоку. В Альянсі також заявили, що КНР намагається збільшити свій глобальний відбиток.

Дивіться також Опублікований фінальний текст комюніке саміту НАТО: що там про Україну та Росію

"Виступаємо проти й відкидаємо це"

Місія Китаю в Європі відреагувала на комюніке Альянсу. В офіційній заяві Пекана мовиться, що пункти щодо КНР ігнорують основні факти, спотворюють політику та їхню позицію, а також навмисно дискредитують Китай.

Ми рішуче виступаємо проти й відкидаємо це,

– відреагували у Китаї на комюніке НАТО.

Крім того, місія заявила, що Китай рішуче виступає проти руху Альянсу на схід до Азійсько-Тихоокеанського регіону. Там попередили, що будь-які дії, які будуть загрожувати правам Пекіна, зустрінуть рішучу відповідь.

"Будь-який акт, який ставить під загрозу законні права та інтереси Китаю, зустріне рішучу відповідь", – наголосили у Китаї.

Що заявив Альянс про Китай у комюніке

У комюніке мовиться, що Китай використовує широкий спектр політичних, економічних і військових інструментів, щоб збільшити свій глобальний відбиток і проєктну потужність, залишаючись при цьому непрозорим щодо своєї стратегії, намірів і військового нарощування. Окрім того, в НАТО заявили, що зловмисні гібридні кібероперації, конфронтаційна риторика та дезінформація націлені на країни-члени Альянсу. Тому таку риторику вважають небезпечною, яка завдає шкоди НАТО.

У комюніке країни Альянсу також звернули увагу на те, що Пекін поширює тези російської пропаганди. Тому Китай офіційно закликали засудити російську агресію проти України.

Ми закликаємо КНР відігравати конструктивну роль як постійний член Ради Безпеки ООН, засудити агресивну війну Росії проти України, утриматися від будь-якої підтримки військових зусиль Росії, припинити поширювати хибні заяви Росії, які звинувачують Україну та НАТО за агресивну війну Росії проти України та дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН,

– заявили в Альянсі.