Нацбанк просить Visa та Mastercard припинити обслуговувати Росію

Україна звернулась до міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. Національний банк закликав припинити обслуговувати картки росіян.

Світ має максимально протидіяти російській агресії, вважають у держінституції. Мовиться про повну зупинку обслуговування платіжних карток, які емітовані банками-резидентами країни-окупантки.

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Глава Нацбанку: Надіюсь на справедливе рішення

У Нацбанку пояснили, що звернення адресували через виконання указу президента щодо воєнного стану в Україні. Мовляв, варто негайно запровадити правовий режим виконання документа.

Команда інституції наголосила, що вживають усіх можливих заходів, щоб забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти у фінансовій сфері на агресію Кремля.

Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави,

– відзначив очільник Нацбанку.

Також Кирило Шевченко, як голова інституції, чекає на правильні дії платіжних систем. "Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", – додав він.



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