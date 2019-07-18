Нацбанк дав прогноз розвитку економіки на наступні роки: що змінилося

Національний банк України вважає, що економіка України продовжить зростати прискореними темпами, але у бюджет має бути закладено 2 мільярди євро чергового траншу від МВФ.

Прогноз збільшення ВВП суттєво зріс з очікуваних 2.5% до 3% у 2019 році та з 2,9% до 3,2% у 2020, сказав глава НБУ Яків Смолій на брифінгу.

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Що таке ріст ВВП?ВВП (валовий внутрішній продукт) – кінцева вартість усіх товарів та послуг на ринках країни, головний показник достатку держави. Ріст ВВП у відсотках фактично означає ріст економіки та збагачення державного бюджету.

Аналітики Нацбанку визначили основні причини прискореного розвитку економіки України:

Збільшення врожаю зернових; стійкий внцтрішній попит; кращі умови торгівлі;

Крім цього Смолій назвав гальмуючі фактори української економіки:

припинення транзиту газу з Росії територією України з початку 2020 року; посилення торговельних воєн і наростання геополітичних конфліктів; ескалація військового конфлікту і нові торгові обмеження з боку Росії.

Також у прогноз Нацбанку закладено 2 мільярди доларів макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. В НБУ зазначили, що мова йде саме про прогноз, і ніяких інсайдів щодо можливого нового траншу у них немає.

Відзначимо, що раніше експерт Світового банку назвала ріст української економіки стриманим та хитким. Вона так вважає, зокрема, тому, що український ВВП дуже сильно прив'язаний до сільського господарства, розвиток якого прогнозувати складно.