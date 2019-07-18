18:39
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченські співи від Кадирова. Росіяни напали на Леді Гагу
      Вєсті Кремля
      23:50, 17 липня
      Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"
      Вєсті.UA
      21:30, 17 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Нацбанк дав прогноз розвитку економіки на наступні роки: що змінилося

      287 Читать новость на русском
      Гроші
      Гроші / daynews.com.ua

      Національний банк України вважає, що економіка України продовжить зростати прискореними темпами, але у бюджет має бути закладено 2 мільярди євро чергового траншу від МВФ.

      Прогноз збільшення ВВП суттєво зріс з очікуваних 2.5% до 3% у 2019 році та з 2,9% до 3,2% у 2020, сказав глава НБУ Яків Смолій на брифінгу.

      Цікаво: ​Скільки грошей оберталося "в тіні" української економіки

      Що таке ріст ВВП?ВВП (валовий внутрішній продукт) – кінцева вартість усіх товарів та послуг на ринках країни, головний показник достатку держави. Ріст ВВП у відсотках фактично означає ріст економіки та збагачення державного бюджету.

      Аналітики Нацбанку визначили основні причини прискореного розвитку економіки України:

      1. Збільшення врожаю зернових;
      2. стійкий внцтрішній попит;
      3. кращі умови торгівлі;

      Крім цього Смолій назвав гальмуючі фактори української економіки:

      1. припинення транзиту газу з Росії територією України з початку 2020 року;
      2. посилення торговельних воєн і наростання геополітичних конфліктів;
      3. ескалація військового конфлікту і нові торгові обмеження з боку Росії.

      Також у прогноз Нацбанку закладено 2 мільярди доларів макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. В НБУ зазначили, що мова йде саме про прогноз, і ніяких інсайдів щодо можливого нового траншу у них немає.

      Відзначимо, що раніше експерт Світового банку назвала ріст української економіки стриманим та хитким. Вона так вважає, зокрема, тому, що український ВВП дуже сильно прив'язаний до сільського господарства, розвиток якого прогнозувати складно. 

      blog_ava
      У Мінську домовилися про нове перемир’я на Донбасі та обмін полоненими: нові деталі
      сьогодні
      17507
      Теги: Новини України ВВП НБУ Транш МВФ МВФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нас чекає копнякова демократія: блогери 24 каналу – про нову владу і реальність в країні
      сьогодні , 18:10 Нас чекає копнякова демократія: блогери 24 каналу – про нову владу і реальність в країні
      41
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 17:58 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      61326
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 14:00 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      657
      Nota bene: культура, туризм і молодь в програмах партій
      сьогодні , 17:00 Nota bene: культура, туризм і молодь в програмах партій
      Центр UA 62
      Відмінники і прогульники у Верховній Раді
      сьогодні , 16:45 Відмінники і прогульники у Верховній Раді
      Яніна Ткачук 1443
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук