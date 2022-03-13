Нацгвардія ліквідувала ДРГ в зоні ООС: вони зі зброєю прямували до населеного пункту
13 березня 2022 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:МВС України
Нацгвардійці завадили російським окупантам провести операцію у зоні ООС. Військовослужбовці ліквідували диверсійно-розвідувальну групу ворога.
План ворога вдалося нейтралізувати
ДРГ противника було ліквідовано поблизу одного із населених пунктів у районі проведення операції Об'єднаних сил. Усіх диверсантів знищено.
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Російська орда намагалася пройти до одного із населених пунктів. Для здійснення ворожих задумів вони мали:
- гранати;
- міни;
- прилади спостереження;
- зброю.
Нацгвардія ліквідувала ДРГ в зоні ООС / Фото Нацгвардії
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