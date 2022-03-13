Нацгвардія ліквідувала ДРГ в зоні ООС: вони зі зброєю прямували до населеного пункту

Нацгвардійці завадили російським окупантам провести операцію у зоні ООС. Військовослужбовці ліквідували диверсійно-розвідувальну групу ворога.

План ворога вдалося нейтралізувати

ДРГ противника було ліквідовано поблизу одного із населених пунктів у районі проведення операції Об'єднаних сил. Усіх диверсантів знищено.

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Російська орда намагалася пройти до одного із населених пунктів. Для здійснення ворожих задумів вони мали:

гранати;

міни;

прилади спостереження;

зброю.

Нацгвардія ліквідувала ДРГ в зоні ООС / Фото Нацгвардії

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