Нацгвардійці просунулись на 650 метрів углиб оборони росіян

Підрозділи бригади оперативного призначення Національної гвардії просунулися на 650 метрів в глиб оборони ворога і закріпились на зайнятому рубежі.

На цьому напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань.

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Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Нацгвардії просунулися на близько 650 метрів в глиб оборони противника, на півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі,

– ідеться у повідомленні.

Яка ситуація на полі бою

На Маріїнському та Бердянському напрямках сили та засоби Нацгвардії утримують рубежі оборони, не даючи ворогу досягти позитивного результату.

На Куп'янському напрямку сили та засоби Нацгвардії надійно утримують займані рубежі, а підрозділи спеціального призначення продовжують ведення аеророзвідки.

У прикордонних районах Сумської області нацгвардійці здійснюють заходи з метою завчасного викриття намірів ворожих ДРГ та недопущення їх діяльності на нашій території.

! На Бердянському та Мелітопольському напрямках триває наступальна операція Сил оборони, на Авдіївському, Мар'їнському — оборонна. Щодоби окупанти втрачають 2 – 3 роти, за останню добу також було знищено 6 складів боєприпасів ворога.