Нацгвардія розпочала підготовку бойових медиків: фото з інструктажу

У Нацгвардії розпочали курс тактичної допомоги пораненим під час бойових дій. Проводять його інструктори з Канади.

Деталі про навчання

Курс триватиме 3 тижні. До речі, на його відкриття завітала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка на той час перебувала у Міжнародному центрі у межах офіційного візиту.

Читайте також США поки не бачать у Росії намірів на деескалацію, – Пентагон

Ми надамо гвардійцям багато інформації з надання домедичної допомоги та відпрацюємо з ними різні бойові ситуації, які допоможуть рятувати життя на полі бою. Цей курс на крок вищий від базового рівня, він призначений не для всіх військових, а саме для бойових медиків,

– зазначив канадський інструктор.

Проводять курс 4 інструктори операції UNIFIER та 2 інструктори від Нацгвардії.

На першому тижні гвардійці відпрацюють теорію, повторять основи надання домедичної допомоги, а також навчаться працювати з новим обладнанням. Після цього на них чекає відпрацювання тактичних сценаріїв, максимально наближених до бойових умов.



В Україні готують бойових медиків / Фото МВС

Зауважимо, що курс побудований на досвіті Канади, США, Нової Зеландії та Австралії.

Після проходження курсу військові знатимуть:

як правильно зупиняти сильні кровотечі,

прочищати дихальні шляхи за допомогою медичних трубок,

розпізнавати і боротися з признаками пневмотораксу,

вести тактичний догляд у бойових умовах,

забезпечувати безпечну евакуацію.



Курс триватиме 3 тижні / Фото МВС



Військові навчаться рятувати своїх побратимів під час війни / Фото МВС

Росія може напасти на Україну: останні новини

Президент США Джо Байден непублічно обговорив ситуацію в Україні з європейськими лідерами. Політики висловили підтримку суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

24 січня кілька країн вирішити евакуювати свої дипломатів або їхніх рідних з Києва. Мовиться про США, Велику Британію, Австралію та Німеччину. У МЗС України назвали таке рішення передчасним.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія не нападе найближчим часом, бо це "фізично неможливо".

Наразі біля наших кордонів є 109 тисяч ворожих військових. Крім того, їх супроводжують ще 10 – 11 тисяч додаткових бійців.

Це може вас зацікавити – США готуються перекидати війська до Європи: відео