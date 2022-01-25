Нацгвардія розпочала підготовку бойових медиків: фото з інструктажу

25 січня 2022 , 10:10
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Джерело:

МВС України

У Нацгвардії розпочали курс тактичної допомоги пораненим під час бойових дій. Проводять його інструктори з Канади.

Деталі про навчання

Курс триватиме 3 тижні. До речі, на його відкриття завітала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка на той час перебувала у Міжнародному центрі у межах офіційного візиту.

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Ми надамо гвардійцям багато інформації з надання домедичної допомоги та відпрацюємо з ними різні бойові ситуації, які допоможуть рятувати життя на полі бою. Цей курс на крок вищий від базового рівня, він призначений не для всіх військових, а саме для бойових медиків,
– зазначив канадський інструктор.

Проводять курс 4 інструктори операції UNIFIER та 2 інструктори від Нацгвардії.

На першому тижні гвардійці відпрацюють теорію, повторять основи надання домедичної допомоги, а також навчаться працювати з новим обладнанням. Після цього на них чекає відпрацювання тактичних сценаріїв, максимально наближених до бойових умов.


В Україні готують бойових медиків / Фото МВС

Зауважимо, що курс побудований на досвіті Канади, США, Нової Зеландії та Австралії.

Після проходження курсу військові знатимуть:

  •  як правильно зупиняти сильні кровотечі,
  • прочищати дихальні шляхи за допомогою медичних трубок,
  • розпізнавати і боротися з признаками пневмотораксу,
  • вести тактичний догляд у бойових умовах,
  • забезпечувати безпечну евакуацію.


Курс триватиме 3 тижні / Фото МВС


Військові навчаться рятувати своїх побратимів під час війни / Фото МВС

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Автор: Софія Мінджоса