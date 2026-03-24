Нацгвардієць з донькою загинули через атаку на Івано-Франківськ: його дружина нещодавно народила

Росіяни 24 березня завдали удару дронами по Івано-Франківську. Ворог атакував пологовий будинок у місті і внаслідок його дій є загиблі, зокрема неповнолітня дівчинка.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів 24 Каналу, які наслідки атаки Росії на місто. Він повідомив, про трагедію, що сталася під час ворожого удару.

Скільки загиблих внаслідок атаки Росії?

Марцінків повідомив, що бла спроба удару по адмінбудівлі міста Івано-Франківська, і на жаль, хвилею був пошкоджений міський і обласний пологові будинки. Більше постраждав міський.

На жаль, внаслідок ворожої атаки 2 людей загинуло. Серед них нацгвардієць, в якого народила дружина в пологовому декілька днів тому. Співчуття рідним загиблих,

– наголосив міський голова.

Загиблий разом з донькою, за його словами, відвідували перинатальний центр, і саме в цей момент відбулась атака.

Також є поранені, зокрема 6-річний хлопчик, який перебуває у лікарні, але його життю нічого не загрожує. У міському і обласному пологовому будинках і у близько 10 будівель вибиті вікна, – сказав Марцінків.

Працюють аварійні бригади, які забезпечують умови для того, щоб у пологовому будинку могли народжуватися діти.

"Я був в пологовому будинку, спілкувався з жінками. В момент, коли відбувалися всі ці події, двоє жінок, на щастя, народили у підвалі. І у пологовому будинку усі перебували в укритті, тому постраждалих і в обласному, і в міському немає", – зауважив Руслан Марцінків.

Зверніть увагу! Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, росіяни здійснили 24 березня одну з наймасованіших атак по Україні. У період з 9:00 до 18:00 ворог атакував нашу країну 556 ударними дронами. А загалом за добу, з 18:00 23 березня, окупанти запустили по Україні 948, ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших.

Також відбуваються антиаварійні роботи. Силами комунальних підприємств, за його словами, будуть закриті вікна, що постраждали, зробимо можливість людям отримати плівку, отримати допомогу.

Передусім робимо акцент на пологовий будинок, адже там розбиті вікна в родзалі, де народжували жінки. З резервного фонду будемо виділяти кошти, щоб замінити вікна, – пояснив він.

Потім така надаватиметься населенню. А згодом буде виділятися матеріальна допомога на встановлення вікон. Через Центр надання адміністративних послуг люди зможуть звертатися за компенсацією на пошкоджені вікна.

