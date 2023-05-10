Повернувся з Ізраїлю, щоб захистити Україну: історія бійця, якого розстріляли в полоні

Нацгвардієць Олександр Дубовик з позивним "Партизан" трагічно загинув у грудні 2022 року під Бахмутом. Його тіло вдалося повернути на батьківщину лише напочатку травня 2023 року.

Військовий наприкінці 2022 року пораненим потрапив у полон до вагнерівців. Попри це окупанти цинічно розстріляли беззбройного полоненого українця.

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Як "Партизан" опинився на фронті

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Партизан" мешкав зі своєю дружиною та 2 дітьми в Ізраїлі. Після кількох проукраїнських мітингів у Тель-Авіві він вирішив повернутися в Україну та вступити до лав Збройних Сил.



"Партизан" трагічно загинув під Бахмутом / Фото 8 роти 3 батальйону "Свобода" НГУ

Спочатку чоловік служив у територіальній обороні, а згодом перейшов до Нацгвардії, з якою до своїх останніх днів обороняв Донецький напрямок. Вже 23 грудня підрозділ чоловіка потрапив у засідку і намагався боротися до останнього, проте сили противника були набагато більшими.

"Партизан" отримав 2 поранення в руку та ногу, а згодом потрапив у полон до найманців ПВК "Вагнера". Український дрон відзняв, як посіпака Пригожина забрав в чоловіка зброю, документи та сигарети. Щойно вагнерівець їх докурив, то розстріляв полоненого. Досить довгий час тіло чоловіка не могли виявити.

Нещодавно "Партизана" повернули на батьківщину

Повернути тіло Олександра вдалося лише напочатку травня 2023. Його помітили бійці Нацгвардії та евакуювали з зони бойових дій.



Пораненого "Партизана" розстріляли вагнерівці / Фото 8 роти 3 батальйону "Свобода" НГУ

Дружина "Партизана" Олена впізнала чоловіка за двома татуюваннями – там були імена їхніх дітей. Вона досі не може зрозуміти, як окупанти могли вбити беззбройного полоненого.

Він був поранений і взятий у полон, і, по суті, росіяни мали б надати йому медичну допомогу,

– наголосила дружина героя.

Наразі Олена Дубовик хоче лише одного: щоб вбивство її чоловіка визнали воєнним злочином. "Партизана" поховали у місті Дніпро.

Болючі втрати України на фронті

Від поранень у шпиталі помер захисник України 23-річний Богдан Міхалакі. Він був відомим в Ізмаїлі скрипалем та наймолодшим спортивним інструктором.

Нещодавно на фронті загинув військовий медик, капітан медичної служби Тарас Баран.Захиснику було лише 37 років, він був родом зі Львівської області.

Також на фронті, захищаючи Україну, загинув режисер, керівник дитячого театру "Казка" Дмитро Кравець.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого Героя!