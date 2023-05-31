"Іглою" збив 2 ракети за 20 днів: нацгвардієць розповів про свої чергування з "малишкою"

Росія впродовж травня ледь не щодня атакувала Україну. Під час ракетних ударів блискавичний результат показав військовий з позивним "Покемон". Він з "Ігли" збив 2 крилаті ракети за 20 днів.

Як розповідають журналісти, військовий захищає небо над Київщиною. Це вже друга крилата ракета на рахунку нацгвардійця. Їх він збив з допомогою старенької ПЗРК, яку лагідно називає "малишкою".

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Першу ракету збив 9 травня

Відомо, що нашому захисникові 20 років. І його можна сміливо називати зенітником-снайпером. Хоч юридично такої військово-облікової спеціальності ви у нас не знайдете.

Хлопець розповів про збиту ціль 9 травня. Він зауважив, що це був його перший бойовий постріл, який був ще й результативним. Тоді він збив ракету Х-55. Побратими відразу ж привітали "Покемона" з вдалою посвятою у зенітники. І зробили це по-зенітному.

Уразив ціль, потім фотографія з цією ж використаною трубою, і легенько йому цією трубою по **пі – освячується в повноцінного бійця,

– кажуть побратими про традиції.

Через 20 днів ще один успішний постріл

Нашому військовому вдалося збити другу крилату ракету 29 травня. Тоді російські загарбники масовано атакували столицю.

Виявив акустично, візуально побачив, зробив накол, але трішки тяжко було захопити її, тому що було темно, але вдало. Друга була Х-101,

– розповідає "Покемон".

Хлопець розповів, що коли зробив пуск, його ракета пішла слідом за російською. Після цього у небі було видно спалах і чути звук. І вже тоді він зрозумів, що влучив у ціль ворога.

100-відсоткова результативність

Нацгвардієць вражає результативністю своєї роботи. Він здійснив два постріли з "Ігли" і двічі збив ціль ворога. А ще йому вдалося випередити свого побратима, з яким вони змагаються.

"У нього був спочатку один постріл, потім ми зрівняли, в нас один-один, а тепер вже я зробив другий постріл вдало, і тепер рахунок два один на мою користь", – сміється "Покемон".

Боєць зауважив, що "Іглі" після першого пострілу він дав ім'я "малишка". Так він називає ПЗРК, з допомогою якої він результативно збиває цілі ворога. Цікаво, що вона 1981 року випуску, а хлопчина – 2002 року народження.

Командир зведених розрахунків повітряної оборони бригади "Буревій" НГУ Ігор Рибій розповів, що ледь не кожного чергування "Покемон" вмощує собі не плече ПЗРК. Це пов'язано з тим, що ворог останнім часом усе частіше завдає ракетних і дронових ударів.

Чи ракети летять, чи "Шахеди", ми вже знаємо, як діяти, і переводимося в готовність один, нас координують, з якого напрямку, і за виявлення мої підлеглі їх знищують,

– зазначив Рибій.

"Покемон" наголосив, що скільки зможе, стільки збиватиме цілей ворога. Усе для того, щоб українці мали можливість спокійно спати.

Ми наголошуємо, що під час повітряних тривог необхідно бути в укритті. Це вбереже ваше життя. Пам'ятайте, що небезпечні як самі ракети та дрони, так і їхні уламки, які падають на землю після збиття.