Про це пише 24 Канал з посиланням на Західне ОТУ Національної гвардії України.

Дивіться також Росія вдарила балістичними ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ: загинули люди

Як гвардієць із Нетішина на передовій врятував пораненого побратима?

Нетішинський нацгвардієць на фронті врятував життя побратима з суміжного підрозділу. На Покровському напрямку боєць виявив воїна Сил оборони України, який отримав декілька осколкових поранень після атаки ворожого безпілотника.

Нацгвардійці під час оборони одного з населених пунктів забрали пораненого з поля бою, зняли з нього важке спорядження і допомогли дістатись найближчого бліндажу. Рятівник згадав правила першої домедичної допомоги та зупинив кровотечу, подарувавши побратиму шанс на життя.

Далі воїн провів ретельний огляд і побачив на тілі постраждалого ще одне поранення. Він провів необхідні дії, аби стабілізувати стан бійця. Військові Національної гвардії організували евакуацію пораненого оборонця до стабілізаційного пункту та продовжили виконання бойового завдання.

Завдяки рішучим, швидким і професійним діям військовослужбовця Нетішинського підрозділу Національної гвардії України, поранений побратим вижив і зараз продовжує лікування, а нацгвардійці на передовій пліч-о-пліч з усіма складовими Сил оборони України продовжують виконувати завдання на передовій,

– йдеться в повідомленні.

Нацгвардієць врятував свого побратима на Покровському напрямку / Скриншоти з відео

Знання з домедичної допомоги рятують життя: останні новини