Нацгвардійці збили російський дрон: як він допоміг завдати удару у відповідь по ворогові

Наші військові напередодні змогли збити російський безпілотник, яким ворог вів розвідку. Ба більше, використали його для удару у відповідь.

У війні Росії проти України надзвичайно важливими є безпілотники. І мовиться не лише про ударні, а й ті, які використовують для розвідки. Саме такий збили наші захисники, а дані, які він містив, використали для помсти ворогам.

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Дрон ворога зіграв нам на руку

Під час брифінгу представник Нацгвардії України, полковник Микола Уршалович розповів про ефективне використання безпілотників ворога. Він зазначив, що в районі Серебрянського лісництва військові 31-ї бригади охорони громадського порядку імені генерал-майора Олександра Радієвського збили дрон MAVIC-3. Зробили це вони з допомогою стрілецької зброї. Найважливіше, як ви вже зрозуміли, було далі.

Зі збитого БпЛА вилучили карту пам'яті, на якій містились фото- і відеофайли з інформацією (даними геолокації) щодо місця його запуску. По визначених координатах артилерією було завдано вогневого ураження,

– зазначив Уршалович.

Наразі невідомо, якої шкоди завдав удар по ворогові. Маємо надію, що окупанти пошкодували, що запустили той дрон. Водночас слід розуміти, що попри шалені втрати загарбники продовжують атаки.

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