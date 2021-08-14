Добре промиває очі: націоналісти дорогою на Банкову вкрали ящики з молоком, – ЗМІ
14 серпня 2021 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Під Офісом Президента виникли сутички між правоохоронцями та Національним корпусом. Націоналісти дорогою на Банкову обікрали продуктовоз заради молока.
Принаймні така інформація з'явилася у кількох ЗМІ. Про крадіжку продуктів їм начебто розповіло джерело у поліції.
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"Молоком добре промивати очі"
Націоналісти, як ідеться у публікаціях, вкрали кілька ящиків із молоком і почали роздавати побратимам: мовляв, молоком добре промивати очі, коли потрапить сльозогінний газ.
Неподалік автомобіль розвантажував продукти, і кілька учасників акції викрали ящики з молоком,
– повідомило джерело "Українським новинам".
Наразі поліція перевіряє цю інформацію.
Сутички між Нацкорпусом і поліцією
- Під Офісом Президента 14 серпня виникли сутички між правоохоронцями та представниками Національного корпусу.
- Національний корпус прийшов туди колоною від Майдану Незалежності у рамках акції "Ні – капітуляції!".
- Сутички стались через те, що представники Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів. Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки.
- Мітингувальникам не вдалось прорватись до Офісу Президента і вони розійшлися, але пообіцяли нові акції.
- У поліції розповіли, що під час акції постраждали 7 правоохоронців. Вони отримали опіки очей та зазнали травм.