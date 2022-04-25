Націоналістична література та коктейлі Молотова: ФСБ каже, що Соловйова хотіли вбити

Через повний провал у війні проти України в Росії вибухнула спражня істерика. Маразм досягнув такого рівня, що ФСБ заявила про підготовку СБУ замаху на Соловйова.

Федеральна служба безпеки видала інформацію про те, що запобігла вбивству, затримавши членів "неонацистської терористичної організації". Про це повідомляють російські пропагандисти.

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За сміховинною версією ФСБ, група невідомих нібито на замовлення Служби безпеки України планувала замах на Соловйова. Також стверджується, що у ході обшуків наче вилучено:

саморобний вибуховий пристрій;

8 саморобних коктейлів Молотова;

6 пістолетів ПМ;

обріз мисливської рушниці;

гранату РГД-5;

більш як тисячу патронів;

наркотичні засоби;

підроблені українські паспорти;

націоналістична література та атрибутика.

Варто зауважити, що зброї дещо забагато для вбивства лише однієї людини. Подив, м'яко кажучи, викликає й наявність "націоналістичної літератури та атрибутики". Отже, можна зробити висновок, що "планування замаху" на Соловйова – це ще одна ганебна спроба провокації Росії проти України.

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