Ці кроки необхідні, – Зеленський пояснив передачу державі "Мотор Січі" та "Укрнафти"

Україна націоналізувала 5 підприємств, серед яких "Мотор Січ" та "Укрнафта". Президент пояснив, для чого це зробили.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, яке відбулось 5 листопада, ухвалили рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта".

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Пояснення Володимир Зеленського

Глава держави наголосив, що ці кроки цілком законні. Він пояснив, що їх необхідно виконати в умовах повномасштабної війни, адже усі зусилля зараз повинні бути направлені для захисту країни та підтримки ЗСУ.

Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони. У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії,

– сказав президент.

Чому активи цих компаній націоналізували

Вилучені активи набули статусу військового майна, їхнє керування передали Міністерству оборони України. Після знічення воєнного стану вказані активи можуть бути повернені власникам, або ж їхню вартість можуть відшкодувати.

Нагадаємо, що у власність держави передадуть акції 4 осіб:

Ігоря Коломойського – "Укрнафта", "Укртатнафта",

Костянтина Жеваго – "АвтоКрАЗ",

російського бізнесмена Костянтина Григоришина – "Запоріжтрансформатор",

В’ячеслава Богуслаєва – "Мотор Січ".

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