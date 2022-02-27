Національна гвардія України нагадує про цілодобовий прийом резервістів та мобілізованих

Військові частини Національної гвардії України, що дислокуються у Західному ОТО нагадують про цілодобовий прийом резервістів та тих, кого призивають по мобілізації.

Як повідомили у Нацгвардії, чоловіки прибувають безупинно, одразу маючи при собі усе необхідне.

Раніше У Києві спіймали диверсанта, який фотографував військові об'єкти

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Хочуть! Можуть! І будуть! Так говорять ті, хто чим швидше хочуть встати на захист країни. Національна гвардія має сили та засоби, аби забезпечити новоприбулих усім необхідним. Усі, резервісти та ті, хто прибуває по мобілізації, повністю забезпечуються державою,

– пишуть на сторінці Нацгвардії.

Чоловіки прибувають різного віку та професій.

Деякі з них повертаються з-за кордону.

Є й такі, хто звільнився у запас лише кілька тижнів тому.

Небувала агресія російського окупанта нікого не залишила осторонь. Якщо ви можете тримати зброю, беріть документи та прямуйте до військових формувань країни,

– закликали у Нацгвардії