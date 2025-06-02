ЦВК офіційно оголосила Навроцького переможцем виборів президента Польщі

1 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Результати екзитполів показали, що обидва кандидати йшли нога в ногу.

Втім, поступово перевага закріпилася за Каролем Навроцьким, відомим своїми антиукраїнськими заявами, передає 24 Канал.

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Навроцького офіційно визнали переможцем виборів

Вранці 2 червня Державна виборча комісія офіційно повідомила, що президентські вибори виграв Кароль Навроцький, отримавши 50,89% голосів. Рафал Тшасковський отримав 49,11%, програвши опонентові менше ніж відсоток.

Явка у другому турі президентських виборів склала 71,63%.

До слова, чинний президент Польщі відреагував на перемогу Навроцького. Він привітав свого наступника і закликав країну "триматися".

Нагадаємо, що Кароль Навроцький підписав угоду з ультраправою "Конфедерацією", аби заручитися її підтримкою на другому турі виборів. Ця угода передбачала блокування вступу України до НАТО.

Новий президент Польщі неодноразово маніпулював Волинською трагедією у своїй передвиборчій кампанії. Він казав, що країна, яка не хоче визнати "геноцид поляків" не повинна бути в ЄС і НАТО. У відповідь президент Зеленський зауважив, що без України в НАТО і ЄС війна прийде до Польщі і закликав Навроцького готуватися до захисту його країни вже зараз.