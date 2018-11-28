Національна опера України порадує глядачів яскравим святковим репертуаром

Непомітно промайнув рік і на порозі вже новий 2019-й. До свят Національна опера традиційно підготувала Новорічно-Різдвяну програму, в якій будуть виконані фрагменти з відомих опер, оперет і балетних вистав.

Крім того, грудневий репертуар порадує шанувальників театру черговою зустріччю з героями відомого балету "За двома зайцями". У рамках проекту "Українські оперні зірки у світі" в гості до столичної публіки завітає її улюблениця Людмила Монастирська та чудовий бас Євген Орлов, які виконають головні партії в опері "Дон Карлос". Любовну трагедію гейші Чіо-Чіо-Сан в опері "Мадам Баттерфляй" повідають Ксенія Бахретдінова-Кравчук і Валентин Дитюк, який співатиме ще й у "Травіаті". А впродовж новорічних свят на глядачів чекає зустріч з улюбленим балетом "Лускунчик".

9 грудня – балет "За двома зайцями" (Шевченко)

Поява у 2017 році в репертуарі Національної опери балету "За двома зайцями" стала справжнім подарунком не тільки киянам, а й усім шанувальникам творчості Михайла Старицького. Розповісти мовою пластики улюблений сюжет про невдаху цирульника, який "погнався за двома зайцями", наважився балетмейстер-постановник Віктор Литвинов. Автор лібрето – Тетяна Андрєєва, композитор – Юрій Шевченко, диригент – Володимир Кожухар, сценограф – Сергій Маслобойщиков, художник по костюмах – Ганна Іпатьєва.



"За двома зайцями" – унікальний балет

Згідно з сюжетом п'єси Старицького, любовна трагікомедія розігралася в Києві, в районі Гончарі-Кожум'яки, який був розташований від Андріївської церкви до Подолу. І творцям постановки вдалося якнайкраще передати атмосферу старовинного Києва – пізнаваного і улюбленого. Органічною з сюжетом стала і музика, написана композитором Юрієм Шевченком.

У балету є своя мова, мова пластики, сценографії, музики. І це відразу змінює всі акценти – історія залишається все тією ж, але спосіб її розповіді дещо іншій. Я, наприклад, місяця зо три коливався – чи використовувати відому пісеньку Голохвастова і компанії "В небі канарєєчка літає... – розповів композитор.

Проте веселі куплети "канарєєчки" стали лейтмотивом балету, перетворюючись то на кадриль, то на танго... У той же час, в музичну канву вдало вплетені і народні мелодії, і знаменита "Школа Соломона Пляра".

Декорації до цієї постановки, де головним символом стала Андріївська церква, взагалі заслуговують особливої уваги, бо кожен фрагмент "грає" свою роль у цій постановці. Так, величезна бутафорська свиня, логічно вписана в загальну атмосферу, стала алегорією не тільки середовища, де мешкають головні герої, які прагнуть "з грязі в князі", а і їх "свинських" вчинків.

Ще однією родзинкою балету стали вишукані та досить авангардні, як для балету, костюми, створені Ганною Іпатьєвою: кожен образ "розповідає" про свого персонажа, викликає певні асоціації.

Донести до глядача весь гумор п’єси якнайкраще вдалося балетмейстеру-постановнику Віктору Литвинову. Єдине, що стало своєрідним каменем спотикання для нього, це завдання передати мовою танцю знаменитий вислів "Проня Прокопівна, вам просили передати, шо ви падлюка".

Тож балет "За двома зайцями" – унікальний: він вийшов багатогранним – і містичним, і гумористичним, і драматичним водночас.

21 грудня – опера "Дон Карлос" (Верді)



Людмила Монастирська у партії Єлизавети в опері "Дон Карлос"

Опера "Дон Карлос" продовжує підкорювати серця її шанувальників. Не встигли вщухнути оплески, якими обдарувала львівська публіка солістів Національної опери, які представили одну з наймасштабніших опер свого репертуару на сцені Львівської опери, як для столичних поціновувачів класичного мистецтва знову готується сюрприз. Цього разу в рамках проекту "Українські оперні зірки у світі" в ролі Єлизавети Валуа – Людмила Монастирська, а партію Філіпа II, короля іспанського – виконає запрошений соліст Євген Орлов.

Людмилу Монастирську київському глядачеві окремо представляти не треба – солістка Національної опери України, володарка рідкісного за красою і силою лірико-драматичного сопрано, неодноразово підкорювала публіку блискучим виконанням складних та яскравих партій. Попри щільний гастрольний графік, Монастирська завжди із задоволенням виступає на рідній сцені. Минулого року саме київський глядач першим мав можливість оцінити майстерність співачки в ролі Єлизавети Валуа.



Євген Орлов

Євген Орлов так само не вперше приймає запрошення взяти участь в проекті "Українські оперні зірки у світі". Його розкішний бас підкорив глядачів найзнаменитіших театрів світу. Орлов виступає в "Метрополітен-опера", на сценах Берліна, Монреаля, Барселони та ін. У Києві співак буде сяяти в ролі короля Філіпа II. Ця партія свого часу стала його перепусткою на світові оперні сцени – саме з нею Євген дебютував за кордоном.

Треба відзначити, що постановка опери "Дон Карлос" неможлива без сильного складу виконавців, а тому в головних партіях – провідні солісти: Андрій Романенко (Дон Карлос), Геннадій Ващенко (Родріго, маркіз ді Поза), Алла Позняк (принцеса Еболі), Юрій Аврамчук (Граф ді Лерма), Тарас Штонда (Великий інквізитор), Олександр Мілєв (Чернець), Тетяна Хараузова (Тібо, паж Єлизавети), Ольга Фомічова (Ангел).

Постановний склад: режисер-постановник – Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, хормейстер-постановник – Богдан Пліш, художник-постановник – Марія Левитська.

22 грудня – опера "Мадам Баттерфляй" (Пуччіні)



Опера "Мадам Баттерфляй"

У опери Пуччіні "Мадам Батерфляй" – незвичайна доля. Цікаво, що лібрето, написане Луїджі Ілліка та Джузеппе Джакоза за мотивами однойменної драми Девіда Беласко, було зроблено досить швидко, а ось робота над самою оперою затягнулася через нове захоплення Джакомо Пуччіні автомобільним спортом. У самий розпал створення партитури, композитор потрапив в аварію та отримав серйозну травму, що значно уповільнило його роботу.

Опера Пуччіні глибоко трагічна і сповнена прекрасних ліричних композицій, здавалося б, вона просто приречена на успіх, але не все було так просто. Перша постановка провалилася з тріском, хоча спочатку ніхто з музикантів, які брали участь в постановці, не сумнівався в її беззастережному успіху. Мало того, що газети рясніли заголовками про "сумну" та "нудну" прем'єру, так ще й глядачі почали розходитися ще до кінця другого акту.

Проте трохи пізніше змінена партитура все ж мала приголомшливий успіх у слухачів. Всього ж композитором було написано п'ять версій опери, перша в 1904 році, а остання в 1907-му. Цей твір Пуччіні став основою для більш ніж десятка різних екранізацій, серед яких "Фатальна пристрасть" (1982) з Майклом Дугласом, а також низка мюзиклів європейського й азійського виробництва.

Головні партії виконують: Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Чіо-Чіо-сан, мадам Баттерфлай), Валентин Дитюк (Б.Ф. Пінкертон, старший лейтенант морського флоту США), Тетяна Пімінова (Сузукі, служниця), Олександр Бойко (Шарплес, консул США у Нагасакі), Юрій Аврамчук (Горо, маклер-сват), Володимир Тишков (Бонза, дядько Чіо-Чіо-сан), В’ячеслав Базир (Імперський комісар), Дарія Князєва (Кет, дружина Пінкертона).



Валентин Дитюк

Постановний слад: диригент-постановник – Олег Рябов, режисер-постановник – Ірина Молостова, хормейстер-постановник – Лев Венедиктов, художник-постановник – Марія Левитська.

26-27 грудня та 6 січня 2019 року – Новорічно-Різдвяний концерт

Напередодні Нового року та Різдва Національна опера України підготувала святкову програму, яка напевно подарує гарний настрій глядачам. Саме ця програма традиційно розпочне різдвяно-новорічні канікули, під час яких можна буде побувати ще й на балеті "Лускунчик" (практично кожного дня) і за традицією загадати бажання, яке обов’язково збудеться!

У програмі концерту – фрагменти з відомих опер, оперет та балетних вистав, у виконанні солістів опери та балету Національної опери України. Россіні: увертюра до опери "Сорока-крадійка", арія Дона Базиліо з опери "Севільський цирульник", арія Дона Маньїфіко та дует Дандіні та Дона Маньїфіко з опери "Попелюшка", фінал першої дії опери "Італійка в Алжирі". Моцарт: арія Цариці ночі з опери "Чарівна флейта", арія Лепорелло з опери "Дон Жуан". Чайковський: фрагмент з балету "Лускунчик". Доніцетті: романс Неморіно та дует Адіни і Дулькамари з опери "Любовний напій". Бізе: вступ до опери, Квінтет контрабандистів та куплети Тореадора з опери "Кармен". Бізе – Щедрін: фрагмент з балету "Кармен-сюїта". Пуччіні: арія Лауретти з опери "Джанні Скіккі". Гуно: куплети Мефістофеля з опери "Фауст". Масканьї: молитва з опери "Сільська честь". Верді: пісенька Герцога з опери "Ріголетто". Штраус: чардаш Розалінди та фінал ІІ-ї дії оперети "Летюча миша". Легар: септет з оперети "Весела вдова".

У концерті беруть участь: Сергій Ковнір, Ольга Фомічова, Андрій Гонюков, Наталя Лазебнікова, Андрій Гура, Дмитро Кифорук, Сусанна Чахоян, Андрій Маслаков, Тарас Штонда, Олександр Бойко, Ірина Петрова, Тетяна Пімінова, Дмитро Іванченко, Ігор Мокренко, Дмитро Агеєв, Юрій Аврамчук, Ольга Матушенко, Геннадій Ващенко, Христина Шишпор, Катерина Стращенко, Тетяна Анісімова, Валентин Дитюк, Тамара Калінкіна, Сергій Пащук, Михайло Кірішев, Юрій Горинь, Тетяна Ганіна, а також хор та симфонічний оркестр Національної опери України.

Постановний склад: режисер – Анатолій Солов’яненко; диригент – Алла Кульбаба; художник – Марія Левитська.

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