"Нацисти" в Колумбії: курсанти Поліцейської академії втрапили у міжнародний скандал

Незвичайний інцидент стався у Колумбії за участі курсантів Поліцейської академії. Під час "культурного обміну" юнаки одягли нацистську форму.

Захід, покликаний зміцнювати знання студентів з історії, спричинив міжнародний скандал. Витівку засудив вже і президент країни, і посольства Німеччини та Ізраїлю.

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"Нацисти" в Колумбії: подробиці скандалу

У Колумбії курсанти поліції одягнули нацистську форму. А сталося на це заході так званого "культурного обміну" (традиційному для Поліцейської академії імені Сімона Болівара у місті Тулуа), присвяченому Німеччині.

Курсанти вдягнули сіро-зелену форму Вермахту (армії гітлерівського Третього Рейху).

(армії гітлерівського Третього Рейху). Також чорну форму з нарукавниками зі свастикою.

А один із них навіть зробив собі вуса у стилі Адольфа Гітлера.

Ба більше, залу, де проводили "культурний обмін", прикрасили чорно-червоно-жовтим прапором Німеччини, надувними кульками, а ще й копіями літаків Люфтваффе та нацистської вогнепальної зброї.

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Президент Колумбії Іван Дуке Маркес засудив витівку, а керівника академії звільнили.

Будь-яке виправдання нацизму – неприйнятне. Я засуджую будь-яку демонстрацію символів, які натякають на тих, хто був відповідальним за Голокост євреїв, який забрав життя понад 6 мільйонів людей. Для антисемітизму немає місця у світі,

– заявив Дуке.

У поліції пояснили, що "культурні обміни" покликані "зміцнювали знання" студентів, але те, що сталося у Тулуа – річ неприпустима. А все після того, як світлини з заходу потрапили до мережі та викликали гучне обурення людей.



Курсанти-поліцейські вирішили представити Німеччину у нацистській формі / Фото з твітера BLU Pacífico



На заході з "культурного обміну" курсанти відтворювали Третій Рейх / Фото з твітера BLU Pacífico



При цьому вивішували національний прапор Німеччини поруч зі свастикою / Фото з твітера BLU Pacífico



Президент Колумбії, а також посольства Німеччини й Ізраїлю засудили захід / Фото з твітера BLU Pacífico

також посольства Німеччини й Ізраїлю у Боготі опублікували спільну заяву, у якій засудили інцидент. Вони вказали, що н