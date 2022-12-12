Не секрет, що держава-агресорка активно використовує представників національних меншин як "гарматне м'ясо", кидаючи їх на війну в Україну. Росіяни їх просто ненавидять.

Жодної дружби народів не існує. Про це 24 каналу сказав представник фонду Buriyad Gürün Зултан Халтаров,

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Пограбовані "руським міром"

Як зауважує Халтаров, на початку 2000-х років у Москві відбулися нацистські напади на бурятів. Кількість вбитих сягає сотні людей.

Використовують цей наратив про невідомих нацистів та фашистів. На жаль, у бурятів є достатньо радянізований прошарок населення. Вони готові клювати цю пропаганду і йти вбивати українців саме з цієї причини,

– стверджує представник фонду Buriyad Gürün.

Насправді, додає він, пропаганди там небагато – це прикриття брудних справ. "Ми фактично пограбовані "руським міром", вони нас використовують", – наголошує Халтаров.

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Звісно, за участь у війні Росія багато чого обіцяє. Проте, традиційно, жодних можливостей та привілеїв немає.

"Як ви собі уявляєте, що син умовного Лаврова навчатиметься у МДІМВ з сином якогось бурята? Ні, звісно. Вони там у Росії будують свою путінську еліту", – зазначає Халтаров.

Він запевняє: ті, які воюють, можуть у найкращому випадку розраховувати на найдешевше інвалідне крісло та неякісну медичну допомогу.

Знаючи, що вони люди другого, а то й третього сорту, все одно на це готові. Як то кажуть, рабам дуже складно пояснити. Трагедія всіх малих народів. Ніхто з цим не хоче боротися,

– підсумував Халтаров.