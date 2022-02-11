Нацкомісія зі стандартів державної мови заявила про спробу рейдерського захоплення

Нацкомісія зі стандартів державної мови 11 лютого заявила про спробу рейдерського захоплення. Кабмін просять провести службове розслідування.

Пресслужба Нацкомісії повідомила, що також звернулася до ДБР та Нацполіції. Їх просять зупинити незаконні процеси у комісії, а також – сприяти поновленню її нормальної роботи.

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Ми змушені констатувати, що цей робочий тиждень для комісії може стати останнім,

– мовиться у повідомленні.

Деталі

У Нацкомісії заявили, що 5 її членів вимагали скликати позачергове засідання. Орися Демська – очільниця комісії – зробила це. Водночас не змогла його розпочати через порушення регламенту.

Глава комісії запропонувала колегам розпочати засідання після належної підготовки. Водночас заступник голови Комісії – Володимир Мозгунов – взяв на себе ініціативу та розпочав засідання.

Згодом він за згодою 4 колег спробував здійснити самовільне захоплення владних повноважень та призначив себе головою комісії, звільнивши Демську.

"Апогеєм цієї провокації стало сьогоднішнє засідання комісії (11 лютого – 24 канал), яке мало відбутися відповідно до графіка. Засідання зірвали і 3 015 людей не отримали свої сертифікати", – мовиться у повідомленні.

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