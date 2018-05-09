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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Нацкорпус" вимагає позбавити "Інтер" ліцензії під стінами телеканалу

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Активісти "Національного корпусу" прийшли до будівлі телеканалу "Інтер" із вимогою позбавити його ліцензії. Причиною цьому стали пропагандистські заяви, які напередодні у відеоролику озвучили ведучі святкового концерту, що має вийти в ефір 9 травня.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Калюжна.

Вимагаємо від керівництва телеканалу зняти з вечірнього ефіру до 9 травня пропагандистський, антиукраїнський контент! Якщо цього не відбудеться, ми залишаємо за собою право на будь-які адекватні дії у відповідь,
– наголосили в організації "Нацкорпусу".

Також там додали, що збираються проводити акцію під стінами телеканалу до самого вечора.


Активісти "Нацкорпусу" прийшли під стіни "Інтера"

Зазначимо, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала припинити спроби розколювати Україну після оприлюднення телеканалом "Інтер" відеоролика, змонтованого із концерту до Дня перемоги 9 травня.

Невдоволення викликали слова ведучих "Інтера" про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".


Вимагають позбавити телеканал ліцензії

Своєю чергою, представник телеканалу наголосив, що ані в ролику, ані в записі концерту жодних змін робити не будуть.


Активісти "Нацкорпусу" обклеїли "Інтер" листівками (фото 24 Канал)

нацкорпус Інтер
На листівках – напис "Інтер" буде наш" (фото – 24 Канал)

нацкорпус Інтер
Активісти збираються пробути під будівлею до вечора (фото – 24 Канал)

Нагадаємо, наприкінці лютого Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку "Інтера" через показ фільмів з "чорного списку".

 

 

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Скандал з Інтером Національна дружина
Джерело: 24 канал
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