5 років тюрми: Нацполіція нагадала, як карає за серп, молот та георгіївську стрічку

В Україні заборонено використовувати та розповсюджувати символіку тоталітарних режимів. Ті, хто порушують закон, понесуть адміністративну та кримінальну відповідальність.

Як можуть покарати

У поліції нагадали, що може загрожувати у разі недотримання правил. Закликали не порушувати їх.

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• Адміністративна відповідальність

За виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки можуть накласти штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також обов'язково конфіскують стрічку або предметів, що містять її зображення.

• Кримінальна відповідальність

Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та нацистського тоталітарних режимів карається позбавленням волі до 5 років.



Поліція нагадала, що чекає порушників / Інфографіка Нацполіції

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