Готували вбивства й теракти в Україні та ЄС: Нацполіція викрила російських агентів

Правоохоронці спільно з європейськими колегами викрили зловмисників, які готували замахи на журналістів, військовослужбовця ГУР та іноземців, які підтримують Україну. Агентів Кремля затримали на території Литви та інших країн Євросоюзу.

Подробиці викриття агентурної мережі розкрили в Нацполіції.

Що планували російські агенти?

Фігуранти злочинної мережі слідкували за потенційними цілями для ліквідації, серед яких українські журналісти, військовослужбовець ГУР МО України, а також іноземні громадяни. Зокрема, російський громадський діяч, опозиційно налаштований до влади країни-агресора, а також литовець – проукраїнський активіст, який публічно критикує політику Росії.

Агенти збирали інформацію про їхнє місцеперебування, маршрути, контакти й планували їхнє фізичне знищення.

Окрім того, серед їхнії планів було в скоєння нових терактів, спрямованих на підрив військової допомоги Україні.

У Нацполіції розповіли, що до складу угруповання входили громадяни кількох держав, зокрема України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції.

Українські поліціянти в ході операції "Гарт" задокументували прямі контакти деяких учасників з представниками ворожих спецслужб, а також те, як росіяни вербували українців для виконання завдань агресора.

До числа завербованих входили, зокрема, неповнолітні, соціально незахищені й внутрішньо переміщені особи – саме ті, ким маніпулювати найлегше.

У межах міжнародної операції у Литві й інших країнаї ЄС затримали фігурантів справи, низку обшуків провели також на території України, Польщі й Греції.

Також вдалося встановити людей, причетних до фінансування й координації злочинної діяльності.