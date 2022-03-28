У Нацполіції закликали українців не знущатися з мародерів, бо вони відповідатимуть перед законом
Джерело:Нацполіція
За 33 дні війни до поліції надійшло понад 900 тисяч повідомлень від громадян. Українці повідомляли про виявлення підозрілих осіб чи ймовірно вибухонебезпечні предмети.
Загалом кількість заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення зменшилась у понад 2,5 раза у порівнянні з минулим роком. Наразі за зверненнями зафіксували близько 13 тисяч злочинів.
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З них 10 тисяч – тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Голова Нацполіції Ігор Клименко звернув увагу на крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану. За такими фактами вже зареєстрували понад 330 кримінальних проваджень.
Дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх,
– наголосив Клименко.
Він запевнив, що всі мародери відповідатимуть за законом, адже Україна – правова держава.
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