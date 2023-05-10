Незламна та непокірна: фотограф показав весільний портрет української захисниці "Нави"

Історія кохання цієї пари з "Азовсталі" розчулила багатьох українців. Тепер, вже майже через рік після смерті чоловіка, українська військова "Нава" взяла участь у чутливій весільній фотосесії.

На цих портретах вона вбрана в білосніжну сукню з українськими етномотивами. А в руках вона тримає останню річ, що нагадує про чоловіка – його орден.

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"Нава" знялась для весільного фото

Українська захисниця "Нава" взяла участь у досить ніжній та водночас контрастній фотосесії. Вона тримала букет червоних троянд, обгорнутих у чорний папір з червоною стрічкою.



У мережі опублікували весільні портрети "Нави" / Фото Костянтина Сови

На наступному фото вона вже тримає орден "За мужність", який їй вручив напередодні президент Зеленський. Сама захисниця зазначила, що вона неймовірно пишається бути дружиною такого чоловіка.

Коханий, ти хотів бачити мене у білій сукні – дивися, я у білій сукні,

– підкреслила "Нава".

"Нава" тримає орден свого чоловіка / Фото Костянтина Сови

Фотограф Костянтин Сова, який і робив ці фото, надихався історією кохання пари Валерії та Андрія. За його словами, цю історію передаватимуть з покоління до покоління.

"На цьому весільному портреті була наречена, але не було нареченого", – зазначив Сова.

Користувачі мережі також розчулилися від цієї фотосесії, тому написали безліч слів підтримки для українки, а також відмітили талант самого фотографа.

Що відомо про українську військову "Наву"