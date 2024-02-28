Навальна у Європарламенті закликала боротись із "мафіозним кланом" Росії

Так званий опозиціонер Олексій Навальний помер під час відбування покарання. Його дружина виступила у Європарламенті.

Дружина загиблого російського політика Олексія Навального Юлія виступила в Європарламенті. Вона закликала євродепутатів не вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, передає кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі Софія Назаренко.

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Світ звик до війни в Україні

Дружина Навального визнала, що використані засоби світом не працюють проти Путіна – зброя, санкції та гроші. Вона також зазначила, що світ вже звик до війни в Україні, і з’являються розмови про переговори. Втім, реакція світу має змінитися, вважає росіянка, зокрема після загибелі її чоловіка.

Публічне вбивство ще раз показало всім, що Путін здатен на все і що з ним не можна домовлятися,

– сказала Юлія Навальна.

Вона закликала євродепутатів боротися з "мафіозним кланом" в Росії, який складається з друзів Путіна та допомагає приховувати вкрадені гроші.

Навальна також наголосила, що Путін повинен відповісти за те, що він зробив з Росією, її чоловіком та вторгненням в Україну.

Тіло Навального повернули його матері