Навальна у Європарламенті закликала боротись із "мафіозним кланом" Росії

28 лютого 2024, 16:55
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Так званий опозиціонер Олексій Навальний помер під час відбування покарання. Його дружина виступила у Європарламенті.

Дружина загиблого російського політика Олексія Навального Юлія виступила в Європарламенті. Вона закликала євродепутатів не вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, передає кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі Софія Назаренко.

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Світ звик до війни в Україні

Дружина Навального визнала, що використані засоби світом не працюють проти Путіна – зброя, санкції та гроші. Вона також зазначила, що світ вже звик до війни в Україні, і з’являються розмови про переговори. Втім, реакція світу має змінитися, вважає росіянка, зокрема після загибелі її чоловіка.

Публічне вбивство ще раз показало всім, що Путін здатен на все і що з ним не можна домовлятися,
– сказала Юлія Навальна.

Вона закликала євродепутатів боротися з "мафіозним кланом" в Росії, який складається з друзів Путіна та допомагає приховувати вкрадені гроші.

Навальна також наголосила, що Путін повинен відповісти за те, що він зробив з Росією, її чоловіком та вторгненням в Україну.

Тіло Навального повернули його матері

  • Російські слідчі 24 лютого нарешті віддали тіло загиблого Олексія Навального його матері. Наразі сім'я планує провести похорон опозиціонера. Зазначимо, що Олексій Навальний помер ще 16 лютого – з того часу мати не могла отримати тіло сина. Згодом їй все ж показали тіло і вона підписала документи про смерть політика.
  • Про це повідомила прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш. Вона подякувала всім, хто вимагав цього разом з командою та додала, що станом на зараз мати — Людмила Іванівна, все ще перебуває у Салехарді.
  • Навального планують поховати.

Автор: Софія Назаренко, Вікторія Кульженко