У Росії прощаються з Навальним: довкола багато силовиків, людей обшукують, помічено снайперів

У Мар'їно в Москві 1 березня відбудеться церемонія прощання з Олексієм Навальним. Біля храму "Утоли моя печали" вже зібралися сотні людей, які хочуть провести в останній путь політика, а також десятки силовиків.

Ба більше, біля храму також помітили снайперів. Як проходить церемонія прощання з Навальним – передає 24 Канал.

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Біля храму зібралися сотні людей

У московському районі Мар'їно 1 березня відбудеться церемонія прощання з Олексієм Навальним. Спочатку його відспівають у храмі "Утоли моя печали", а потім поховають на Борисівському кладовищі. Церемонія прощання запланована на 14:00 за московським часом, а похорон – на 16.

Нині біля храму зібралися сотні людей, які хочуть попрощатися з Навальним. Біля храму, станції метро "Мар'їно" та кладовища встановили загородження, а весь периметр охороняють правоохоронці.

Черги біля храму: дивіться відео

Сотні людей стоять в черзі, щоб попрощатися з Навальним: дивіться відео

У мережі повідомляють, що біля храму вже виникли проблеми з мобільним інтернетом. Сталося це через велику кількість людей чи силовики навмисно "глушать" зв'язок – невідомо.

Біля храму зібралися сотні людей, щоб попрощатися з Навальним – більше у галереї

У мережі також показали могилу, яку викопали для політика. Як пишуть російські ЗМІ, місце для Навального обрали неподалік від входу на Борисівське кладовище.



Де ховатимуть Навального / Фото з росЗМІ



На кладовищі триває підготовка до похорону Навального / Фото з росЗМІ

Поліція всіх перевіряє, а на дахах сидять снайпери

Вочевидь, у Кремлі побоюються, що на похоронах Навального може щось "піти не так", тому за всією процесією пильно спостерігають поліцейські та спецпризначенці ОМОНу.

ОМОН стежить за всіма, хто прийшов на церемонію прощання: дивіться відео

Правоохоронці ретельно перевірять документи у людей, проводять обшуки та патрулюють біля храму, кладовища та станції метро "Мар'їно". Навколо також помітили десятки автозаків.

Автозаки в Мар'їно: дивіться відео

Ба більше, на дахах деяких будівель за ситуацією спостерігають правоохоронці разом зі снайперами.

Снайпери на дахах біля храму, де збираються люди: дивіться відео

Дітей не відпускають зі шкіл

У районі Мар'їно, де будуть прощатися з Навальним не відпускають дітей з навчальних закладів. Так, у батьківських чатах напередодні розіслали попередження про те, що "з метою забезпечення безпеки" діти будуть у навчальному закладі з восьмої ранку до 15:15 години. У повідомленнях мовиться, що у школярів сьогодні пройде додатковий урок — "класна година, присвячена Всесвітньому дню цивільної оборони".

Якщо дитині потрібно піти раніше 15:15, просимо вас повідомити про це і в цьому випадку бажано особисто зустріти дитину у школі,

– писали класні керівники у батьківських чатах.



Батьків попередили, що дітей затримуватимуть у школах / Скриншот з російських телеграм-каналів

Рідним не віддавали тіло Навального

Рідним у морзі довго не віддавали тіло Олексія Навального. Зокрема директор фонду Навального Іван Жданов заявляв, що тіло політика мали віддати рідним о 10-й ранку. Однак, коли вони прибули забрати Навального, то у морзі не віддали тіло.

Близькі Навального змогли отримати тіло політика лише об 11:45. Після чого вони виїхали до храму.

Поліція затримує тих, хто їде на похорон

Російські телеграм-канали повідомляють, що у Воронежі затримали кількох людей, які їхали на церемонію прощання з Навальним. Мовиться про голову місцевого штабу Бориса Надеждіна Павла Сичова.

У мережі пишуть, що Сичов їхав на власному автомобілі, але його з невідомих причин зупинили правоохоронці. В салоні також були ще три людини – Катерина Ніколаєва, Васілій Потапов та дівчина Дарину, чиє прізвище невідоме. Нині вони не виходять на зв'язок.