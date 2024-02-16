Байден ще не коментував: що у США кажуть про смерть Навального

Вдень 16 лютого стало відомо, що у в'язниці помер російський "опозиціонер" Олексій Навальний. Пропагандистські ЗМІ повідомили, що ймовірною причиною став відірваний тромб, однак адвокат та рідні Навального переконують, що з його здоров'ям все було гаразд.

На смерть "опозиціонера" вже відреагував Володимир Зеленський, припустивши, що це могло бути вбивство. Реакції США досить обережна, втім офіційні особи згадують, що російський уряд не вперше в історії заподіює шкоду опонентам, передає 24 Канал.

До теми У 2021 році Байден попереджав Путіна про наслідки, якщо Навальний помре у в'язниці, – ЗМІ

Що кажуть у США про смерть Навального

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс заявила, що варто дочекатися усіх деталей, про які США ще не знають. Однак перші висновки вже можна зробити. Про це вона сказала на Мюнхенській безпековій конференції, де також перебуває дружина Навального – Юлія. Вона теж мала виступити.

Віцепрезидентка висловила співчуття та наголосила, що відповідальність за смерть Навального лежить на російській владі.

Що б вони не розповідали, я скажу чітко: Росія відповідальна за це,

– зазначила Камала Гарріс.

Держсекретар Ентоні Блінкен також вказав на зацикленість та страх однієї людини й слабкість та "гниль у серці системи", яку побудував Владімір Путін. Він наголосив, що смерть людини у російській в'язниці – особливо це підкреслює.

Росія несе за це відповідальність. Ми обговорюватимемо це з багатьма іншими країнами, які стурбовані долею Олексія Навального, особливо якщо ці повідомлення виявляться правдою,

– сказав Ентоні Блінкен.

Реакції Джо Байдена наразі немає, але радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван пригадав, що у своїй історії російський уряд вже не раз заподіював шкоду опонентам.

Якщо це підтвердиться, то це жахлива трагедія. І з огляду на довгу й брудну історію російського уряду, коли він заподіював шкоду своїм супротивникам, це підіймає реальні й очевидні питання про те, що саме сталося,

– підкреслив Джейк Салліван.

Смерть Навального у колонії: що відомо