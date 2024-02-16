Звернення записував в "іншій Росії": які наслідки матиме смерть Навального

Вдень 16 лютого стало відомо про смерть російського так званого опозиціонера Олексія Навального у колонії. В мережі шириться відео, яке він адресував росіянам.

Воно було записане для документального фільму 2022 року. Редактор видання The Insider Тимур Олевський у розмові з 24 Каналом пояснив цей меседж.

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Що хотів сказати Навальний

"Нє бєздєйствовать" – казав росіянам Навальний у епізоді для однойменного фільму. Політик називав путінський режим "гнітом поганих чуваків", а "хороших росіян" – "добрими людьми". І якщо це сталося (вбивство Навального), то росіяни, мовляв, в цей момент "надзвичайно сильні" і "треба скористатися цією силою".

"Треба розуміти, що Навальний записував це звернення у абсолютно іншій країні, до війни. Думаю, що коли він повертався після замаху на нього Путіним і отруєння "Новачком", то йшов буквально на смерть", – сказав Олевський.

Він пояснив, що Навальний думав, мовляв, у тодішнього суспільства є якась "сила". А зараз в Росії розпочнеться зовсім інший час.

"Це сторінка після якої починаються, мені здається, лихі і дуже страшні часи в історії Росії. І я не знаю, чи можуть вони закінчитися чимось хорошим", – додав редактор видання.

Зазначимо, Олексій Навальний помер російській у колонії у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу, куди його перевели нещодавно. Мовляв, йому стало погано під час прогулянки.

Нагадаємо, у 2014 році навальний на питання про Крим відповів: "Крим – тих людей, хто живе у Криму". І це, мовляв, "не бутерброд з ковбасою, щоб його повертати". Потім у 2022 році прокоментував війну, яку почав Путін. За його словами, диктатор хотів відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем.

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