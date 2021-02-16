Звинувачують у наклепі на ветерана: з Навального хочуть ще стягнути майже мільйон

Про штраф попросила прокурор Катерина Фролова. Також просять призначити Навальному покарання за сукупністю вироків – 3 років 6 місяців в'язниці.

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Однак у справі "Ів-Роше" опозиціонера засудили до 3,5 роки. Враховуючи термін, який він провів під домашнім арештом, в колонії політик перебуватиме 2,8 роки.

Крім того, Фролова запропонувала виділити в окреме провадження матеріали кримінальної справи через висловлювання Навального на адресу судді, прокурора і потерпілого. Прокурорка вважає слова політиКа образливими.

Що каже Навальний стосовно "образи ветерана"

Захист опозиціонера попросив суд виправдати Навального, адже у справі, ймовірно, немає складу злочину. Сам Навальний наголосив, що кожен момент цієї справи – юридична нісенітниця, тож йому навіть дивитись огидно.

Опозиціонер також попросив рецепт соління огірків, оскільки заявив, що про юридичні речі з прокурором говорити безглуздо.

Які результати засідання

Судове засідання відклали на 20 лютого. До речі, на цю дату призначена також апеляція на рішення суду у справі "Ів Роше".

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У чому суть справи