Звинувачують у наклепі на ветерана: з Навального хочуть ще стягнути майже мільйон

Із засудженого російського опозиціонера Олексія Навального хочуть стягнути ще штраф у розмірі 950 тисяч рублів. Мовляв, через наклеп на ветерана Гната Артеменка.
Джерело:Meduza
Про штраф попросила прокурор Катерина Фролова. Також просять призначити Навальному покарання за сукупністю вироків – 3 років 6 місяців в'язниці.
Важливо Навального знову судять у Москві: у чому суть нової справи
Однак у справі "Ів-Роше" опозиціонера засудили до 3,5 роки. Враховуючи термін, який він провів під домашнім арештом, в колонії політик перебуватиме 2,8 роки.
Крім того, Фролова запропонувала виділити в окреме провадження матеріали кримінальної справи через висловлювання Навального на адресу судді, прокурора і потерпілого. Прокурорка вважає слова політиКа образливими.
Що каже Навальний стосовно "образи ветерана"
Захист опозиціонера попросив суд виправдати Навального, адже у справі, ймовірно, немає складу злочину. Сам Навальний наголосив, що кожен момент цієї справи – юридична нісенітниця, тож йому навіть дивитись огидно.
Опозиціонер також попросив рецепт соління огірків, оскільки заявив, що про юридичні речі з прокурором говорити безглуздо.
Які результати засідання
Судове засідання відклали на 20 лютого. До речі, на цю дату призначена також апеляція на рішення суду у справі "Ів Роше".
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У чому суть справи
- Навального звинувачують у наклепі. Річ у тім, що ветеран Другої світової війни брав участь й зйомках на підтримку змін до конституції Росії.
- Саме за допомогою цих змін президент Росії Володимир Путін може балотуватись на посаду ще 2 рази.
- Навальний назвав людей на відео "зрадниками" та "холуями".