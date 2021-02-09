Соратники Навального обговорили з США і ЄС санкції проти оточення Путіна: реакція Росії

Представники країн Заходу та 2 соратників політика Олексія Навального взяли участь у конференції щодо санкції проти оточення Володимира Путіна. Російська влада заявила про так званий "незаконний і агресивний напад" на них.

Конференцію 8 лютого провела влада Польщі. У ній взяли участь представники країн Заходу, а також глава виборчих штабів Навального Леонід Волков і виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков.

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Деталі конференції

У двогодинній відеоконференції також брали участь представники країн Євросоюзу, Великої Британії, США, Канади та України.

Вони обговорювали політику щодо Росії, зокрема й санкції.

Леонід Волков уточнив, що мова йшла про "санкції проти гаманців і пропагандистів, найближчого оточення Володимира Путіна".

Реакція Росії

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила в ефірі одного з російських телеканалів, що їхні "західні так звані партнери продовжують абсолютно незаконний, неправовий і агресивний наступ на Росію".

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