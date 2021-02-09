Соратники Навального обговорили з США і ЄС санкції проти оточення Путіна: реакція Росії

Представники країн Заходу та 2 соратників політика Олексія Навального взяли участь у конференції щодо санкції проти оточення Володимира Путіна. Російська влада заявила про так званий "незаконний і агресивний напад" на них.
Джерело:Polskie Radio
Конференцію 8 лютого провела влада Польщі. У ній взяли участь представники країн Заходу, а також глава виборчих штабів Навального Леонід Волков і виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков.
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Деталі конференції
У двогодинній відеоконференції також брали участь представники країн Євросоюзу, Великої Британії, США, Канади та України.
Вони обговорювали політику щодо Росії, зокрема й санкції.
Леонід Волков уточнив, що мова йшла про "санкції проти гаманців і пропагандистів, найближчого оточення Володимира Путіна".
Реакція Росії
Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила в ефірі одного з російських телеканалів, що їхні "західні так звані партнери продовжують абсолютно незаконний, неправовий і агресивний наступ на Росію".
Відносини Росії та Євросоюзу: що відомо
- Після отруєння Навального, його затримання та ув'язнення відносини Росії та ЄС відчутно погіршилися.
- Європарламент закликав країни Євросоюзу ввести санкції щодо російських олігархів і оточення Путіна через переслідування Навального.
- 5 лютого Росія вислала дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини, які, за заявою МЗС, брали участь в акції на підтримку Навального.
- У відповідь ці країни 8 лютого повідомили, що вислали по одному російському дипломату.