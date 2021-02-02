Навального відправили у в'язницю: його штаб кличе людей на вулиці

2 лютого 2021 , 20:03
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Суд у Москві ухвалив рішення замінити умовний термін російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Штаб політика закликає людей виходити на протест. Водночас силовики вже встигли затримати понад 370 активістів.

Джерело: 24 канал

Після оголошення вироку Навальному штаб опозиціонера закликав всіх виходити на Манежну площу Москви.

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Людей просять висловити свій протест проти рішення суду. На площу прийшли й приблизно 200 силовиків, вони готуються монтувати огорожу.

Крім того, у Москві перекрили Красну площу.

Силовики вже чергують і в Санкт-Петербурзі.


На площу Манежну в Москві сходяться силовики / Телеграм "Ёшкин Крот"


Вони готуються встановлювати огорожу / Телеграм "Открытка"


На вулицях Санкт-Петербурга багато силовиків / Фото "Фонтанка.ру"


Перекрита Красна площа у Москві / Телеграм RussiaNext

У Москві на площі Манежній багато силовиків: дивіться відео

Силовики вже затримали прихильників опозиціонера

  • За інформацією "ОВД-Інфо", біля будівлі Московського міського суду, де проходило засідання по справі Навального, силовики затримали понад 370 людей. Зокрема, правоохоронці схопили 4 журналістів.
  • Місцеві ЗМІ пишуть, що з району суду виїхали кілька автозаків з затриманими. В основному людей ловили поблизу станції метро "Преображенська".
  • Водночас ще кількох прихильників Навального затримали в Іжевську.

Ситуація під судом: дивіться відео

Силовики на вулицях Москви після оголошення вироку Навальному: відео

Що відомо про рішення суду щодо Навального

  • Російський суд 2 лютого виніс обвинувальний вирок Олексію Навальному. Вирок стосується справи "Ів Роше", за якою опозиціонер раніше був засуджений на 3,5 року умовно.
  • Тепер термін замінили на реальний. Покарання Навальний відбуватиме у колонії загального режиму.