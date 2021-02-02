Навального відправили у в'язницю: його штаб кличе людей на вулиці

Суд у Москві ухвалив рішення замінити умовний термін російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Штаб політика закликає людей виходити на протест. Водночас силовики вже встигли затримати понад 370 активістів.
Джерело: 24 канал
Після оголошення вироку Навальному штаб опозиціонера закликав всіх виходити на Манежну площу Москви.
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Людей просять висловити свій протест проти рішення суду. На площу прийшли й приблизно 200 силовиків, вони готуються монтувати огорожу.
Крім того, у Москві перекрили Красну площу.
Силовики вже чергують і в Санкт-Петербурзі.
На площу Манежну в Москві сходяться силовики / Телеграм "Ёшкин Крот"
Вони готуються встановлювати огорожу / Телеграм "Открытка"
На вулицях Санкт-Петербурга багато силовиків / Фото "Фонтанка.ру"
Перекрита Красна площа у Москві / Телеграм RussiaNext
У Москві на площі Манежній багато силовиків: дивіться відео
Силовики вже затримали прихильників опозиціонера
- За інформацією "ОВД-Інфо", біля будівлі Московського міського суду, де проходило засідання по справі Навального, силовики затримали понад 370 людей. Зокрема, правоохоронці схопили 4 журналістів.
- Місцеві ЗМІ пишуть, що з району суду виїхали кілька автозаків з затриманими. В основному людей ловили поблизу станції метро "Преображенська".
- Водночас ще кількох прихильників Навального затримали в Іжевську.
Ситуація під судом: дивіться відео
Силовики на вулицях Москви після оголошення вироку Навальному: відео
Що відомо про рішення суду щодо Навального
- Російський суд 2 лютого виніс обвинувальний вирок Олексію Навальному. Вирок стосується справи "Ів Роше", за якою опозиціонер раніше був засуджений на 3,5 року умовно.
- Тепер термін замінили на реальний. Покарання Навальний відбуватиме у колонії загального режиму.