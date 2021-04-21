Навальному не дадуть одразу померти, з нього робитимуть інваліда, – Яковенко

Засуджений опозиціонер Олексій Навальний перебуває у критичному стані. Він оголосив голодування, однак Кремль не дозволить йому одразу так легко померти.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що знищення Навального було завжди основною метою Путіна.
До теми Спокійного правління у Путіна не буде, – Яковенко про протести росіян
"Не вийшло отруїти – тоді згноїти в тюрмі. Навальному не дадуть одразу померти, його примусово годуватимуть, спробують перетворити в інваліда. Я думаю, це така тактика", – сказав Яковенко.
Що буде, якщо Навальний все ж помре
• Дії Заходу
За словами Яковенка, якщо ж Навальний помре у в'язниці – будуть дуже серйозні санкції США щодо Росії.
Байден про це вже заявив,
– наголосив журналіст.
Він додав, що в Європі також вдадуться до більш рішучих санкцій.
• Дії Росії
Яковенко зауважив, що в Росії у такому разі протест переформатують. У будь-якому випадку, штаби Навального ліквідують. Однак створять нові організації, які матимуть нову тактику.
Протест буде тривати, адже нікуди не дівається причина – Путін не дає жодного майбутнього для молоді,
– пояснив журналіст.
На його думку, це та причина, яка буде завжди закликали до нових хвиль протестів.
В якому стані Навальний
- Він оголосив голодування наприкінці березня. Головна його вимога – щоб допустили приватного лікаря.
- Річ у тім, що в опозиціонера сильні болі у спині.
- Лікарка Навального повідомила про критичний стан політика через низький рівень калію у крові. Це може стати причиною зупинки серця.
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