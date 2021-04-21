Навальному не дадуть одразу померти, з нього робитимуть інваліда, – Яковенко

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Засуджений опозиціонер Олексій Навальний перебуває у критичному стані. Він оголосив голодування, однак Кремль не дозволить йому одразу так легко померти.

Джерело:

24 канал

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що знищення Навального було завжди основною метою Путіна.

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"Не вийшло отруїти – тоді згноїти в тюрмі. Навальному не дадуть одразу померти, його примусово годуватимуть, спробують перетворити в інваліда. Я думаю, це така тактика", – сказав Яковенко.

Що буде, якщо Навальний все ж помре

• Дії Заходу

За словами Яковенка, якщо ж Навальний помре у в'язниці – будуть дуже серйозні санкції США щодо Росії.

Байден про це вже заявив,
– наголосив журналіст.

Він додав, що в Європі також вдадуться до більш рішучих санкцій.

• Дії Росії

Яковенко зауважив, що в Росії у такому разі протест переформатують. У будь-якому випадку, штаби Навального ліквідують. Однак створять нові організації, які матимуть нову тактику.

Протест буде тривати, адже нікуди не дівається причина – Путін не дає жодного майбутнього для молоді,
– пояснив журналіст.

На його думку, це та причина, яка буде завжди закликали до нових хвиль протестів.

В якому стані Навальний

Яковенко про останні події у Росії: дивіться відео

 