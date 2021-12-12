Чи наважиться Путін розпочати повномасштабну війну проти України: які фактори зупиняють Кремль

Якщо почнеться пряма офіційна війна Росії проти України, це означатиме масштабну системну кризу між Кремлем та Заходом.

Це величезний ризик нових санкцій, а саме – відключення від SWIFT, блокування російських цінних паперів, а також функціонування "Північного потоку – 2". Про це в ексклюзивному коментарі сайту 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Відвертий шантаж

На думку експерта, Джозеф Байден та Володимир Путін можуть неофіційно домовитися, що все зберігається так, як є зараз.

Політолог стримано оцінює вірогідність прямої атаки Російської Федерації на Україну, оскільки

Володимир Фесенко наголосив, що російські війська біля кордону з Україною – це відвертий шантаж, щоб змусити піти на поступки Західні каїни.

Свої ультиматуми Російська Федерація вже висунула. Зокрема, йдеться про публічну гарантію, що Україна не буде в НАТО, а також, щоб Україну примусили виконувати мінські угоди на російських умовах. Однак, на думку Фесенка, цього не буде.

Український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко / Фото з фейсбуку експерта

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Публічні гарантії стануть капітуляцією перед Путіним

Джозеф Байден не погодиться надати Володимиру Путіну публічні гарантії, що Україна не буде в НАТО. Такий крок означав би політичну катастрофу для очільника США та соромну капітуляцію перед Кремлем.

Це була б ганебна, соромна капітуляція перед Путіним. Це було б навіть гірше за "афганську поразку". Так що я фактично не вірю в цей сценарій, ніяких публічних виконань російських вимог не буде. А неофіційно я думаю, що США будуть домовлятися з Путіним про те, щоб розблокувати переговори по Донбасу,

– сказав Фесенко.

Байден не надасть Путіну гарантій щодо України та НАТО, впевнений Фесенко / Фото з архіву 24 каналу

Він допустив, що може бути створено окремий канал перемовин щодо України.

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