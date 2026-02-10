Про це повідомляється на Facebook-сторінці СБС.

Що відомо про Навчальний центр?

Ключовим фактором ефективності Сил безпілотних систем є люди: добре навчені, вмотивовані, якісно оснащені. В цьому ключі Навчальний центр СБС є однією з пріоритетних точок докладання зусиль командування. Так, нещодавно на базі Українського католицького університету пройшло навчання в межах курсу "Формування викладацьких і лідерських компетентностей інструкторів Навчального центру СБС",

– йдеться у повідомленні.

Світлана Бугай під час лекцій у Навчальному центрі / Фото надані 24 Каналу

В СБС розповіли, що упродовж чотирьох днів виконавчий директор Центру Лідерства УКУ Андрій Рождественський і викладачка Бізнес-школи УКУ Світлана Бугай говорили про лідерство як професійну поведінку, а не формальну позицію. Про те, як правильно давати зворотний зв'язок і як поєднати вимогливість з повагою, а дисципліну – з довірою.

Андрій Рождественський під час лекцій у Навчальному центрі / Фото надані 24 Каналу

Про якість підготовки фахівців у Навчального центру красномовно свідчать показники результативності Сил безпілотних систем, підкреслюють в СБС.

Сьогодні у Навчальному центрі СБС на системному рівні впроваджуються найдієвіші бізнесові та світові практики, які навряд чи зустрінеш в інших навчальних центрах. А ефективність, яку генерують наші підходи, традиційно, видно в цифрах. Чисельність Угруповання СБС складає всього 2,2% (!) від загальної чисельності Українського війська, а лише 8% від усіх екіпажів БпЛА – є екіпажами УСБС. При цьому кожен 3-й ворог і кожна 3-тя уражена/знищена ворожа ціль – результат роботи УСБС,

– наголошується у повідомленні.

Навчальний центр СБС / Фото надані 24 Каналу

В СБС запрошують: хочеш навчатися та працювати з ефективними – приєднуйся до Сил безпілотних систем.

Готовий ділитися досвідом – ставай інструктором у команді Навчального центру СБС.