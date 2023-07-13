У Кремлі істерика через F-16 для України: бідкаються про буцімто "загрозу в ядерній сфері" Росії

Україна все ближче до того, щоб отримати F-16. У Росії вже істерика на цьому фоні. Їх дуже лякають західні винищувачі, і вони продовжують погрожувати подальшими кроками.

Власне, погрозами розсипався глава нікому не потрібного міністерства Росії Сєргєй Лавров. За його словами, появаF-16 в Україні буде вважатися Кремлем загрозою в ядерній сфері, передає 24 Каналу.

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Військова допомога викликає істерику у Росії

Сам факт появи подібних систем у ЗСУ розглядатиметься нами як загроза з боку Заходу в ядерній сфері,

– бідкався Лавров.

Власне, виправдати свою істерику міністр вирішив до банальності просто. Він заявив, що F-16 теоретично можуть нести ядерну зброю.

Лавров запевнив, що Росія поінформувала ядерні держави: США, Британію та Францію. Мовляв, Кремль "не зможе ігнорувати здатність цих літаків нести ядерну зброю". Він також додав, що запевнення "тут не допоможуть".

За словами Лаврова, російські військові "не розбиратимуться, чи обладнаний кожен конкретний літак зазначеного типу під доставку ядерних озброєнь чи ні". Мовляв, наявність F-16 автоматично буде сприйматися як загроза саме ядерній сфері країни-агресорки.

До слова, він також обурювався тим фактом, що Захід посилює військову допомогу нашій державі. Ба більше, погрожував, що "повернення до колишніх відносин з недружніми країнами вже не буде".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба іронічно відреагував на бідкання Лаврова. У своєму твітері він наголосив, що "єдина загроза Росії – український солдат".

Ось кого Путін і компанія мають боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія це проковтне, попри те, що Лавров брязкає язиком,

– наголосив він.

Навчання на F-16 почнуться в серпні

Варто зазначити, що українські пілоти проходитимуть навчання на F-16 з серпня. Опановуватимуть західні винищувачі вони у Румунії, де й буде навчальний центр. Орієнтовно навчання триватимуть близько пів року. Це означає, що навесні 2024 року небо над Україною вже зможуть прикривати F-16.

Нагадаємо, що напередодні у США вирішили надати Україні касетні боєприпаси. Відповідне рішення аргументували тим, що нашим військовим потрібні снаряди, і що через певний дефіцит передають саме цей тип озброєння.

Ясна річ, що це не могли оминути увагою у Кремлі. Дмітрій Пєсков напередодні відреагував на цю новину. За його словами, використання Україною касетних боєприпасів буцімто змінює ситуацію та змушує Росію вживати контрзаходи.

Під цими словами мається на увазі використання касетних боєприпасів "у відповідь". Але ми то знаємо, що ще з 2014 року країна-агресорка не гребує цим. І обстрілює ними як лінію фронту, так і населені пункти, розташовані поблизу неї.