Українські пілоти вже почали підготовку на F-16 в Румунії: ЗМІ розкрили деталі

Група українських пілотів вже проходить підготовку на F-16 в Румунії. Це підтвердив міністр оборони Рустем Умєров.

Українські пілоти вперше приїхали до Румунії, наголосили місцеві ЗМІ. Також розповіли деталі про тренування на F-16.

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Що відомо про тренування українських пілотів на F-16 в Румунії

Тренування проходять на авіабазі в Борча в повіті Келераш. Українські військові прибули до Румунії лише кілька днів тому. Наразі пілоти облаштовуються, вивчають деталі про F-16. За інформацією журналістів, тренувальні польоти мають початися вже в жовтні.

F-16, на яких навчатимуться українські пілоти, надали Нідерланди. Тож вони не будуть сідати за румунські літаки, наголосили ЗМІ.

До речі, журналісти зазначили, що в середньому підготовка пілотів на F-16 займає 6 місяців. Тож очікується, що українські льотчики, які прибули до Румунії, повернуться на початку наступного року.

Умєров про підготовку пілотів у Румунії

Рустем Умєров 12 вересня повідомив, що провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема — посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.

Посадовець розповів, що вже незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot.

F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії,

– заявив міністр оборони.

Також подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку й зміцнення нашої ППО. Міністри домовилися продовжувати співпрацю. До речі, Умєров планує візит до Румунії.