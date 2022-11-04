У Росії проводять навчання зі швидкісного одягання трупів

Російська влада офіційно мовчить про колосальні втрати у війні проти України. Однак, не визнавати і приховати їх росіяни уже не можуть. Вони вимушені приймати заходи, щоб впоратись. Як от, влаштувати навчання зі швидкісного одягання трупів.

"Челендж" одягання трупів

І так, в мережі іронізують, що це "челендж", на який росіяни заслужили. І ми не можемо не визнати, що ці знання і справді потрібні росіянам. Тим більше, якщо вони продовжуватимуть перекидати "мобіків", як гарматне м'ясо.

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Де саме знято відео, хто організатор та яку кількість людей було залучено до навчань – невідомо. Як і те, наскільки ефективними були навчання. Це ми дізнаємось згодом, ЗСУ допоможуть перевірити їх навички.

Як в Росії вчать швидко одягати трупи: відео

В Росії не закінчилась мобілізація

Попри те, що офіційно в Росії нібито відзвітували про скасування мобілізації, насправді нічого не закінчилось і це лиш початок.

Кремль почне офіційно пакувати нових "мобіків" одразу після закінчення осіннього призову. Чоловікам уже приходять повістки з датами 2023 року.

Крім цього, про те, що почнеться друга хвиля мобілізації, відверто повідомили губернатори прикордонних областей – Ростовської, Курської та сусідньої Воронезької.

В Росії паніка – бо бачать, якою критичною є ситуація з уже мобілізованими. Однак, що поробиш, якщо у Путіна вбивчі плани.

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