Українські пілоти наступного тижня почнуть навчання на F-16, – Politico

Як зазначають журналісти, українські пілоти мають розпочати підготовку до польотів на F-16 наступного тижня. Вони відбуватимуться на базі Військово-повітряних сил Національної гвардії у Тасконі.

Про це розповіли чотири американські чиновники. Відомо, що невелика кількість пілотів, котрі минулого місяця прибули до США, пройшли вже свій перший тест на знання англійської мови. Тепер же вони прямують до авіабази Національної гвардії Морріс в Арізоні.

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Спочатку теорія – потім практика

Відомо, що наші пілоти тренуватимуться зі 162-м крилом, головним центром підготовки F-16 для ВПС США, передали двоє чиновників.

Спочатку наші пілоти вивчатимуть основи експлуатації F-16 у класі і на тренажерах. Після цього на них очікують польоти на справжніх винищувачах, що й відбувається у рамках програми підготовки пілотів ВПС. Правда, курс може бути прискореним через нагальну потребу повернути пілотів до України.

За наявною інформацією, група українських пілотів брала участь у програмі вивчення англійської мови у Центрі англійської мови Інституту мови оборони в Лакланді. Про це розповіла речниця Повітряних сил США Роуз Райлі.

Тестування визначить їхні наступні курси і те, коли пілоти зможуть розпочати навчання на F-16. Наразі розглядаються варіанти місця проведення тренувань,

– зазначила вона.

В Україні будуть власні центри підготовки

США напередодні оголосили, що очолять коаліцію країн, які разом із Нідерландами та Данією навчатимуть українських пілотів і екіпаж експлуатувати й обслуговувати F-16. Уже 11 держав підписалися про допомогу в навчанні, а літаки заявили, що нададуть Нідерланди, Данія та Бельгія. Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на поле бою F-16 прибудуть не раніше весни 2024 року.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що у Румунії створять центр підготовки пілотів, але це не зробиться швидко. У перспективі нас очікує такий же центр в Україні. Адже оскільки ми переходимо на F-16, в нашій країні необхідно готувати пілотів до цього типу літака, але це теж буде пізніше.

Наразі Україна розраховує на країни, які зголосилися бути в авіаційній коаліції. Вони мають можливість проводити навчання наших пілотів. Що стосується США, то вони є і будуть лідером у цій коаліції. Пов'язано це з тим, що F-16 – американський літак.

Сам Юрій Ігнат додав, що ми розраховуємо не лише на винищувачі, а й усі типи озброєння, які можуть застосовуватися з них. А те, що в рамках "Рамштайну" не обійшлося без новин про F-16, – це дуже добре.

Ми розуміємо, що не все й одразу, не всі країни зможуть одразу в наступному році надати нам ці літаки, про що вже було оголошено, але Данія вже на початку 2024 року перші літаки нам обіцяє передати,

– зазначив він.

Юрій Ігнат додав, що ближче до того часу очікуємо на повернення українських пілотів. Щоб вони вже виконували на F-16 бойові завдання, для яких нам і потрібні ці винищувачі.