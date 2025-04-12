Не тільки Україна: які країни під загрозою російського наступу через осінні навчання у Білорусі

Восени 2025 року заплановані спільні військові навчання Білорусі та Росії. Існує ризик, що росіяни можуть "полізти" до Сувальського коридору, який з'єднує Польщу та країни Балтії.

Москва працює за давньою тактикою: спочатку навчання, а потім – вторгнення. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу оцінив таку загрозу.

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Навчання як прикриття для підготовки до вторгнення

Історично підготовка до удару часто здійснюється під прикриттям широкомасштабних навчань. Це спостерігається вже понад 60, а можливо й 100 років. Згадаймо, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну – російські війська протягом року перебували в Білорусі, проводячи постійні навчання. А потім – напали.

Те саме було й у 2008 році під час війни в Грузії. Перед нападом росіяни провели навчання, після чого війська залишилися в районах їх проведення. Формально – навчання закінчились, фактично – відбулася репетиція атаки.

Навчання часто передують вторгненню. Але це не означає, що після кожного навчання обов'язково буде агресія. Це може статись, а може й ні. Проте масштабні навчання завжди створюють загрозу для регіону, і для нас зокрема,

– підкреслив Павло Лакійчук.

Росія вже давно прагне взяти білоруську армію під своє командування. І замість мобілізації отримати готове військо чисельністю близько 40 тисяч осіб – хоч і не багато, але це підготовлені, озброєні солдати. Це суттєве підсилення.

Схожі сценарії вже розігрувались. Наприклад, під час навчань "Захід-2017" створювалась умовна держава "Вейшнорія", яка за легендою охоплювала балтійські країни й Сувальський коридор. Це була операція з пробивання кордону до Калінінградської області.

Сувальський коридор – територія, яка з'єднує країни Балтії (Естонія, Латвія і Литва) з Польщею.

"Вейшнорія" – територія деяких ділянок Гродненської, Мінської та Вітебської областей. Кордон фантазійної країни з рештою земель Білорусі значною мірою повторює кордон між СРСР та Польщею.

Потрібно уважно стежити за такими навчаннями та готуватись до можливих загроз. Навіть якщо вторгнення не відбудеться, готовність – це найкращий захист.