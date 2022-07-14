Як навчатимуться українці в Румунії: коли початок та які нюанси

Румунія у важкі часи війни простягнула руку помочі й зробила все можливе, щоб українські біженці у Румунії змогли повернутися до нормального життя. Незабаром починається новий навчальний рік і десятки тисяч українських дітей почнуть навчання у румунських школах і вишах. Про особливості навчання у Румунії – читайте в матеріалі 24 каналу.

Система освіти в Румунії

Румунська система освіти багато в чому наслідує французьку, проте, має свої особливості.

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У Румунії заклади освіти є державними або приватними. Державні дитячі садочки та школи є безкоштовними.

Дитячі садочки

У країні відвідування дитячих садочків для дітей 3 – 5 років є добровільним, тому багато діток виховуються у родинах, за це відповідають бабусі та дідусі (така ситуація переважно у селах). Втім, останнім часом Румунія поступово відмовляється від патріархальних практик, а тому в країні є проблема "вільного місця у дитсадочку".

Обов'язковим є лише останній рік дитсадка – так звана "велика група" для діток 5 – 6 років.

Школи

Попри те, що країна є членом ЄС, це не вирішило всіх проблем. Однією з них є відчутна різниця за рівнем життя у містах і селах. Це впливає й на освітній процес. Різниця між міськими й сільськими школами, скажімо так, відчутна. Втім, мешканці України до того розвитку подій були готові.

До школи діти починають навчання у підготовчому класі (clasa pregătitoare), лише за рік вони підуть до першого класу. Це початкова школа. Всього у ній 4 класи та один підготовчий.

Далі йде середня школа або "гімназія". Там також 4 класи. Наступна градація – ліцей із класами з 9 по 12.

До ліцею потрапляють лише ті діти, які вдало склали так званий "Національний тест" (Testarea Naţională) з питаннями з математики, а також румунській мові та літературі.

Фото Союз українців Румунії

Для тих, хто був не надто успішний у тестуванні, – продовження навчання у ремісничих школах (аналог ПТУ). У такому випадку – 2 останніх роки навчання є необов'язковими.

Таким чином, шкільна освіта у Румунії – це 12 – 13 класів і відповідно – років. Якщо доплюсувати один рік у садочку, то "шлях до знань" для румунської дитини складає 14 років.

Вища освіта

Після завершення середньої школи абітурієнти складають екзамен для вступу до бакалаврату (Examenul Naţional de Bacalaureat), а також профільний іспит в обраному вищому навчальному закладі.

Далі – виші. Румунські університети (а також академії, інститути, політехнічні університети, консерваторії й університетські коледжі) працюють за Болонською системою й навчання там йде за схемою бакалаврат (3 роки) – магістратура (2 роки) - докторантура (3 – 4 роки).

Викладають у вишах румунською, тому для тих, кому потрібно підтягнути мову, є підготовче відділення, також у Румунії є програми, де ведеться викладання англійською. Але, звісно, нова вивчена мова ніколи не буде зайвою.

Всього у Румунії 49 державних і 8 приватних університетів. Найкращими вважаються Бухарестський університет, Університет Бабеша-Бояйї, Університет імені Олександра Іоанна Кузи та Західний університет Тімішоари.

Коли починається навчання у Румунії

Навчальний рік у румунських школах починається на початку вересня, але не обов'язково 1 вересня, а завершується на початку червня наступного року. Канікули – традиційні: 3 тижні у грудні-січні (новорічні), у квітні (весняні) та літні (з червня по вересень).

В університетах навчання стартує пізніше – з середини вересня або навіть у жовтні, – залежно від вишу, адже університети самі визначають графік свого навчального процесу.

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Діаспора

Згідно з даними перепису населення станом на 2001 рік, румунів в Україні налічувалося близько 151 тисячі та ще 410 тисяч румуномовних громадян. А українців у Румунії, згідно з переписом населення на 2011 рік, проживало близько 52 тисяч, але за неофіційними даними, їх кількість сягала 250 – 300 тисяч осіб.

Фото Союз українців Румунії

Українці в Румунії компактно проживають в жудеці (повіті) Марамуреш (це румунська частина етнічного регіону Мармарощина). До початку російської навали там проживали понад 30 000 етнічних українців.

У місті Сиґет-Мармацієй (Сигіт) діє єдиний у Румунії український ліцей, названий на честь Тараса Шевченка. Це був єдиний у державі навчальний заклад, де викладання повністю велося українською (до речі, в Україні напередодні війни діяло понад 60 румунських шкіл).

Освіта для українців

Румунський уряд дуже лояльно поставився до українських біженців – місцева влада прирівняла українських дітей в правах до їх румунських однолітків і дозволила навчатися разом з ними.

Українці отримали статус "слухачів", що надало право відвідування закладів освіти і користування допомогою шкільних консультантів і вчителів. При цьому офіційний статус "біженця" або "тимчасово переміщеної особи" не є обов'язковою умовою для вступу на навчання.

Згідно з офіційними даними, завершували 2021/2022 навчальний рік у румунських садочках і школах майже 2000 українців. Очікується, що у новому навчальному році їх кількість суттєво зросте.

Навчання в Румунії, що логічно, ведеться румунською мовою, тому українським дітям і студентам, щоб мати змогу вчитися, необхідно спочатку вивчити мову.

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Це не є великою перепоною для мешканців Буковини та української частини Бессарабії, багато з яких знають румунську, а деякі навіть мають родичів у Румунії, втім, для біженців з інших регіонів України це може стати проблемою.

Вирішити її допомагають представники численної української діаспори в Румунії, а також різні благодійні організації, як державні, так і приватні, зокрема – релігійні.

Поширеною практикою стало створення так званих "літніх шкіл" для українців, де дітей навчають новій для них мові, а також допомагають краще адаптуватися до життя у Румунії.

Навчання в українській школі у Румунії / Фото Ліцей імені Тараса Шевченка

Також у Румунії на базі місцевих шкіл і коледжів створено українські школи, де працюють викладачі та вчителі з України. Однією з них є українська школа у Бухаресті, вона була створена у березні 2022 року у Національному коледжі "Міхай Вітеазул". Там змогли навчатися кілька сотень маленьких українців. Також є аналогічні заклади у Клужі та інших містах Румунії.

Активно допомагають Україні не лише державні, але й приватні навчальні заклади. Багато з них надали українським дітям безоплатні місця та забезпечили їх усім необхідним.

Не забули про українців і місцеві виші. Наприклад, у кампусі Бухарестського університету з перших днів російського вторгнення були облаштовані кілька сотень місць для біженців, виш почав збирати кошти для України та біженців. До благодійної ініціативи приєднали й інші вищі навчальні заклади.

Українські студенти, а також іноземні студенти, що навчались в Україні, але змушені були тікати від російських окупантів, отримали право продовжити своє навчання у Румунії, навіть без документів, що засвідчують їхній студентський статус.

На новий навчальний рік румунські університети зарезервували для українців безкоштовні навчальні місця.

Де українцям шукати інформацію про навчання у Румунії

Ще навесні 2022 року було запущено кілька довідкових платформ https://ucraineni.ro/ або https://uni4ukraine.unibuc.ro/. На цих ресурсах біженці з України могли б дізнаватися останні новини та корисну інформацію про навчання в Румунії та варіанти допомоги.

Також багато корисної інформації є на державній платформі.

Крім того, варто моніторити офіційні електронні ресурси Посольства України в Румунії, а також численні сторінки української діаспори (наприклад – Союз українців Румунії) у соцмережах.

Наприклад, чимало корисною інформації на сторінці Українці в Румунії / Ucraineni din România. Наразі вона працює у форматі запитання/відповідь, а також поширює актуальну інформацію про буденне життя українців у Румунії.

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