Яким буде навчання з 1 вересня в школах Харкова

1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік у школах. Яким буде навчання у прифронтовому Харкові – читайте в матеріалі 24 каналу.

Ситуація в місті

Харків з перших днів великого російського вторгнення опинився в епіцентрі бойових дій. Місто регулярно бомбили та обстрілювали, не лише ракетами, але й артилерією. У лютому та навесні бої точилися в околицях міста, російські "вогняні вали" буквально знищували цілі квартали Харкова. Особливо дісталося Північній Салтівці – спальному району міста, де то вторгнення жили сотні тисяч харків'ян.

Читайте Яким буде навчання з 1 вересня в школах України

Регулярних обстрілів зазнавали й інші райони, не оминула летюча смерть і центр Харкова. Під час обстрілів міста від "калібрів", "градів", "смерчів" та іншої російського непотребу загинули сотні цивільних, були знищені житлові будинки, адміністративні споруди, школи та інші навчальні заклади.

П'ятихатки, селище Жуковського, Північна Салтівка, розгромлені облдержадміністрація та мерія, будівлі університету Каразіна, Сумський ринок, кожна з понад ста знищених шкіл, кожен розбомблений садок – це біль кожного з нас. Те, що відбувається з Харковом зараз – це виклик та біль. Але й гордість за те, що ми не ламаємось, не здаємось, намагаємося всі разом нормалізувати наше життя,

– мер Харкова Ігор Терехов підбадьорив мешканців міста.

Всього росіяни на Харківщини зруйнували понад 500 закладів освіти (з них – понад 220 шкіл, половина з них – у Харкові), це приблизно четверта частина всіх зруйнованих окупантами закладів освіти в Україні, збитки обчислюються мільярдами.

Весь світ облетіли кадри "випускного балу" на руїнах харківської школи. На жаль, це не вигадка фотографів, а сумна реальність.

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Через війну місто залишила значна частина його мешканців, діти у Харкові, як і по всій Україні, завершували навчальний рік онлайн. Попри усі намагання окупантів навчальний процес у Харкові не було перервано й усі випускники 9 та 11 класів отримали атестати.

У найтемніший час в історії України усі харків'яни об'єдналися та дали бій лютому ворогу. Місто вистояло й отримало шанс на вільне та нормальне життя, проте, мирним наразі його, на жаль, не назвеш. Харків живе в умовах воєнного стану, а війна – зовсім поруч, частина області залишається в окупації, а місто живе в умовах постійної загрози ворожих обстрілів.

Новий навчальний рік у Харкові

Кабмін рекомендував школам почати навчання 1 вересня в режимі офлайн, проте, зробив уточнення – лише там, де це можливо.

Попри щоденні ракетні удари та артилерійські обстріли, навчальний рік у школах Харківщини розпочнеться. Ще раз наголошую – безпека найголовніше. Враховуючи безпекову ситуацію на Харківщині, це має бути виключно онлайн-режим,

– міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у ході візиту до Харкова 13 липня 2022 року прокоментував ситуацію з підготовкою до нового навчального року у місті та області.

Харків наразі не є безпечним містом, а тому військово-цивільна адміністрація міста оголосила, що навчання буде виключно в форматі онлайн. Так само онлайн-форматі розпочнеться 1 вересня у школах Харківської області.

Я ніколи не піду на те, щоб ризикувати життями дітей та ввести офлайн-навчання. Буде навчання онлайн. До цього готується викладацький склад. Навчатимемо дітей так доти, доки воєнна обстановка не зміниться,

– заявив Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону 20 липня.

Таким чином навчання у Харкові відбуватиметься у дистанційному форматі. Для цього у місті залучені електронні освітні платформи та комунікаційні онлайн-сервіси.

Чиновники наполягають, що кожний заклад освіти повинен бути готовий до 1 вересня, усі учні цих шкіл мають бути охоплені освітнім процесом, а вчителі, наскільки це можливо, залучені до викладання.

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Батькам же необхідно зв'язатися з адміністрацією шкіл, де навчаються їх діти, або планують навчатися, а також подбати, щоб був якісний інтернет.

Випускний на руїнах – дивіться відео: