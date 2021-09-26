Навідпочивалися: Путіна з Шойгу у Тайзі ледь не збило стадо маралів – цікаве відео

Володимир Путін влаштував собі кількаденний відпочинок у Тайзі. Компанію йому склав міністр оборони Сергій Шойгу. Щоправда, не минулося без інцидентів.

Як пишуть російські ЗМІ, очільника Кремля ледь не збило стадо маралів.

Важливо Путін хоче, щоб ЗМІ писали на держзамовлення, а не "копирсалися у брудній білизні"

За словами Путіна, ще трохи й тварини б збили його разом з міністром оборони Росії.

Величезні марали просто, я таких ще не бачив. Добре, що в нас не в'їхали, трохи нас не збили. І на такій швидкості величезній,

– сказав президент Росії.

Що таке марал? Це – найбільш поширений вид оленів у світі. Марали мешкають в лісостеповій зоні та вздовж всієї південної смуги лісів. Підвиди оленя мають різні розміри. Наприклад, досить великі марали важать понад 300 кілограмів та досягають довжини тіла понад 2,5 метра.

Відпочинок Путіна у Тайзі: що відомо

Володимир Путін вирушив на відпочинок до Сибіру з Сергієм Шойгу на початку вересня. Сталося це після того, як очільник Кремля відвідав Благовєщенськ, де вручив там нагороди пожежникам і рятувальникам, які брали участь у ліквідації наслідків пожеж та паводків.

Раніше Путін і Шойгу вже кілька разів відпочивали в Сибіру разом.

Відпочинок Путіна і Шойгу в сибірській тайзі.: дивіться відео