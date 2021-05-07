Навіки 22: на Донбасі загинув військовий Сергій Коробцов

7 травня 2021 , 13:30
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Джерело:

Коростень Офіційний

Стало відоме ім'я українського захисника, який загинув на Донбасі 6 травня. Ворожі обстріли обірвали життя 22-річного Сергія Коробцова з Коростеня.

Про загибель захисника повідомили у фейсбуці на сторінці Коростеня. Сергію влітку мало виповнитись лише 23 роки.

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У Сергія залишились дружина та син

Вдома на героя чекала молода дружина та маленький син. Прощання з Сергієм Коробцовим відбудеться 9 травня біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Що відомо про загибель захисника:

  • 6 травня Україна втратила одразу двох своїх воїнів.
  • Після обстрілів окупантів від осколкових поранень загинув військовий з Кривого Рогу Дмитро Товчигречка. Йому було 37 років.
  • Згодом стало відомо про загибель ще одного героя – від кульового поранення. Ним і виявився 22-річний Сергій Коробцов.
Автор: Ірина Пундор