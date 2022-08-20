Наступ чи терор населення: військовий експерт припустив навіщо білорусі С-300

З'явилася інформація, що росія накопичує ракети для зенітного ракетного комплексу С-300 в білорусі. Хоч лукашенко "клянеться", що не збирається нападати на Україну, але такий варіант відкидати не можна.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, не можна забувати, що, окрім гарячих точок, в України ще є холодна ділянка завдовжки у 1 тисячу кілометрів уздовж білоруського кордону. Вона в будь-який момент може стати гарячою.

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Панікувати не потрібно. Однак завжди варто пам'ятати, що загроза ескалації з боку білорусі існує.

Враховуючи всі дані про переміщення та певну концентрацію ракет, існує ненульова вірогідність того, що почнеться наступ з боку білорусі. Для цього вони можуть посилювати, зокрема, ППО, – зазначив Олег Катков.

Окрім цього, в білорусі знову оголосили чергові навчання, які направлені авіаційну складову та ППО. Так вони можуть виправдати значне переміщення ЗРК та авіації.

Можуть використовувати як для ППО, так і для ударів по землі

Окупанти вже неодноразово використовували ракети для С-300 для ударів по Миколаєву, які взагалі до цього не пристосовані. Існує загроза, що білоруси колись спробують зробити це на Півночі України. Зараз верифікована дальність цих ракет – 110-120 кілометрів.

Коли окупанти вперше вдарили цими ракетами, то багато військових експертів не повірили в таку відстань. Адже ракета має радіокомандне керування, тому дальність мала бути винятково за радіогоризонтом – до 40 кілометрів, після чого сигнал втрачається.

Катков вважає, що окупанти запускають ракету; ведуть її, поки можуть; а згодом втрачають контроль над нею десь на висоті 1 кілометра. Після цього вона ще летить і вертикально падає вниз. Рівень відхилення в таких ракет – близько 500 метрів.

"Навіть в СРСР вважали неефективним використовувати ракети для С-300 для ударів по землі. Там осколково-фугасна частина з бойовою частиною у 160-200 кілограмів максимум. Вона направлена на знищення літаків, а не ударів по землі. Однак для терору населення окупантам це підходить. Ми постійно шукаємо військову логіку в діях росіян, а вони діють як терористи", – зазначив Олег Катков.

Катков про завезення ракет до С-300 у білорусь: дивіться відео

Додамо, у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що в білорусі йде певна активізація армії лукашенка. Однак поки що немає загрози вторгнення, адже вони не формують ударні угруповання.