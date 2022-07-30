Побоюється московської ракети, – Фейгін відповів, що задумав кадиров

рамзан кадиров хоче здаватися могутнім та авторитетним лідером. Однак насправді керівник тікток-війська росії панічно боїться москви.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін. У липні кадиров попросив протиповітряну оборону для чечні.

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Розмістити базу ППО одіозний російський політик хоче у горах біля його рідного села Ахмат-Юрт. Фейгін переконаний, що до прохання чеченця у москві ніхто не дослухається.

"Ніхто ніякої ППО йому не дасть, тому що їх немає. Що вони там поставлять? Системи С-300 навколо Грозного?" – сказав політик.

"Може прилетіти московська ракета"

За словами Фейгіна, заяви кадирова свідчать про те, що він серйозно побоюється за власну безпеку.

Але він боїться не того, що якась українська ракета прилетить. кадиров має підстави остерігатися, що йому може прилетіти московська ракета,

– зазначив він.

Правозахисник додав, що чеченський лідер має страх перед тим, що відбувається у самій росії.

Чого боїться кадиров

На думку Фейгіна, кадиров може стати невигідним кремлю і його "можуть зробити крайнім". Він нагадав, що за останні 25 років у чечні двічі була війна, яку розв'язувала росія.

До того ж усіх попередників кадирова на посту президента чечні спіткала сумна доля.

Майже всі його попередники загинули – і Дудаєв, і Масхадов. Всіх вбили. кадиров хоче уникнути цієї долі,

– сказав політик.

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