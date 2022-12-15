"Росія йому потрібна": навіщо Китай починає рятувати Кремль від поразки у війні

Китай починає рятувати Росію від нищівної поразки у війні проти України. Адже Сі Цзіньпін розраховував на Путіна, проте все склалося не так, як вони очікували. Тож, Китай переглядатиме багато інших стратегій.

Про це 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. На його думку, Китай хоче врятувати Росію від поразки, бо вона йому потрібна.

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Ексміністр зазначив, що Китаю потрібна Росія для подальшого протистояння з Заходом.

Вона (Росія – 24 канал) потрібна Китаю як джерело ресурсів, в першу чергу – нафти, газу та продовольства. Також вона йому потрібна, щоб контролювати логістику, зокрема інфрастуктуру – це й Африка, й Далекий Схід. Тому Китай буде намагатися м’яко васалізувати Росію і навіть колонізувати цю країну,

– заявив Клімкін.

За його словами, є люди в Росії, яких це дуже турбує, і вони розуміють, що в Путіна насправді немає виходу.

Ексміністр наголосив, що глава Кремля в якомусь сенсі, як в казках: наліво піде – його вб’ють, направо піде – ще щось там і так далі. На його думку, на сьогодні Путін в ситуації, коли в нього немає простих рішень.

Він не хоче програти, бо розуміє, що це кінець йому і його режиму в Росії, який він будував 20 років. Путін прекрасно розуміє, що він не може виграти, але виникає питання – що далі? І тут покладатися на Китай насправді – один з козирів, який ще в нього є,

– підсумував Клімкін.

Він додав, що Китай поки виграє від цієї війни.

"Але між тим його молодший партнер – Росія – виглядає як побита собака. І це не подобається Сі Цзіньпіну, бо він розраховував на Путіна в подальшій побудові коаліції навколо Китаю", – зазначив Клімкін.

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За його словами, лідер Китаю чудово розумів наміри Путіна, але уявляв собі це зовсім на інший кшталт.

Україна вже неформально є частиною заходу. І ми станемо його частиною, маючи свій досвід і можливість впливати на те, яким буде Захід у 21 століття. Всім зрозуміло, що війна з Росією – це війна за те, яким буде 21 століття у світі,

– вважає Клімкін.

Ексміністр зазначив, що і це лякає Китай. "Бо через війну Росії проти України Китай зрозумів, що є колективний Захід і Україна як його частина. Це Китаю не подобається, і він буде переглядати багато стратегій", – додав він.

До слова, на російську нафту встановили граничну ціну у 60 доларів за барель. Росія розраховувала, що почне продавати більше нафти до Китаю. Однак нещодавно тамтешній лідер Сі Цзіньпінь заявив, що готовий наростити купівлю енергоносіїв з Близького Сходу. Чому Китай почав відмовлятися від дешевої російської нафти – читайте думку експерта у статті.