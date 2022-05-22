Навіщо Кремлю війна в Придністров'ї: названо стратегічну ціль Путіна, яка стосується України

Російський президент Володимир Путін може оголосити воєнний стан та розв'язати війну на окупованій території Молдови – у Придністров'ї. Такий розвиток подій допустили у Національній розвідці США.

На думку експертів, це – чергова спроба Путіна залякати Європу та продемонструвати хоч якусь силу. Про те, чим може обернутися для України нове зазіхання російського диктатора на чужі території – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Козирний хід Росії

Микола Волківський, президент "Першого міжнародного фонду розвитку України" та Артем Олійник, президент "МАСПН" Україна, розповіли, що в ситуації, яка склалася, варто виокремити декілька моментів.

По-перше, російські спеціальні служби, які щедро фінансувалися, нині мають виконувати наказ "зі шкури пнутися", аби довести результат вкладень.

Ці агентурні мережі діють по всій Європі, і від загострення в Молдові насправді виграти не вдасться. Наразі там перебуває обмежене угрупування росіян (хоча й один з найбільших у регіоні складів боєприпасів), ротація/накопичення сил ускладнені, а Україна готова до оборони своїх територій.

Експерти кажуть, що російська армія у Придністров'ї не є боєздатною / Фото Getty Images

Москва прагне зробити козирний хід, який налякає Європу примарою 1990-х років – відновленням гарячої фази на Балканах. Можна з упевненістю говорити, що ставка саме на це – злякати континент ланцюгом нестабільності, який перекинеться на членів ЄС/НАТО. Адже тоді одразу почнеться активізація в Боснії, посилиться тиск на кордоні з Косово – все те, чого нам не треба. Оскільки увага забиратиметься від нас на користь широкої палітри викликів,

– наголосили фахівці.

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Росія працює над помилками

Другий момент – нещодавні ротації регіональної еліти в Росії. Ця тенденція (робота над помилками) продовжиться, тому що Кремль хоче системно підійти до тривалої війни в Україні та налагодити як внутрішній спокій, так і організацію "експедиційних сил" в Україні після розгрому численних угрупувань та непропорційних людських втрат.

Водночас, якщо говорити про введення воєнного стану, експерти впевнені, що це більше стосуватиметься прикордонних регіонів (якщо рішення все ж ухвалять). Але не варто розраховувати, що це трапиться скоро – наразі ресурсів для поширення конфронтації обмежені.

Стратегічна ціль у Причорномор'ї – українські міста на морі / Фото Getty Images

По-третє, Молдова так само отримує попередження і розвідувальні дані про дії Росії, як і Україна. Дестабілізація ситуації там можлива, але й умови сильно відрізняються від наших: Кремль не оголосить про другу спеціальну операцію, сил у Придністров'ї мало, а сусідні країни можуть реально допомогти провести заходи із нейтралізації загрози, якщо така виникне,

– зауважили експерти.

Стратегічна ціль Путіна

Вони зазначили, що стратегічна ціль у Причорномор'ї – наші міста на морі: Одеса, Миколаїв, Чорноморськ, Очаків та інші. Питання, чи допоможе залучення сил у Придністров'ї посилити загрозу (чи навіть розпочати блокаду) наших міст, – складне, бо інфраструктура для оборони на Півдні існує і вона демонструє ефективність.

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Постачання західного озброєння означає, що зупинити сили можливо. Більш складно говорити про південь Одещини – там дійсно можуть виникнути проблеми, але це вже дійсно буде сигналом Кишиневу, що час настав.