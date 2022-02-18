Навіщо окупанти на Донбасі оголосили евакуацію жителів до Росії

Слід ще раз подякувати нашим союзникам, Байдену та Джонсону, за те, що НАТО своєю активною інформаційно-політичною кампанією запобігло російському вторгненню.

Поки недалекі українські керівники сварять НАТО нібито за "нагнітання паніки", наші союзники створили у всьому світі потужне проукраїнське та антипутінське інформаційне поле. І тепер будь-які бойові дії на Донбасі розглядаються у світі та розглядатимуться як підготовка російського вторгнення.

Не проґавте Путін вже придумав виправдання для нападу на Київ

Сьогоднішня заява про евакуацію населення від Пушиліна має дві причини.

Росія шокована масштабом реакції світових ЗМІ на обстріли 17 лютого. Усі світові медіа показали обстріл дитячого садка та школи на Луганщині, 25 найбільших іноземних медіа зробили репортаж з місця подій. В результаті обстріли на Донбасі визначено як однозначно російську агресію. Росія програла НАТО інформаційну боротьбу за військове вторгнення.

Кремль тепер має намір протидіяти ефективній кампанії НАТО щодо боротьби з російською агресією. І Пушилін розпочав гру із зображення "українського геноциду" та "українського наступу".

Втім, боротьба безнадійна, російським ЗМІ можуть повірити у такій ситуації лише абсолютні маргінали. Дякуємо нашим союзникам по НАТО.

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Росія хоче мати свободу дій для продовження обстрілів та для проведення цілком імовірної локальної наступальної операції на Донбасі. Донбас був і залишається головною проблемою усієї зовнішньої політики Росії, і за допомогою бойових дій Путін сподівається вплинути на українську владу та суспільство, щоб ізолювати нас від Заходу та щоб Україна підписала угоди про визнання окупації Донбасу. Імовірність локальних ударів по українській Землі на Донеччині залишається високою.

Нинішня криза не послаблює, як думав Путін, а зміцнює український спротив. Ніхто на фронті не хоче упускати перемогу після 8 років війни. Український народ ніколи не відмовиться ні від Донбасу, ні від Криму, і наші землі буде повернено.

Будь-які компроміси будуть зрадою, український народ готовий до боротьби й боротиметься до перемоги.

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