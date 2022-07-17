Не наважились, злякалися, – Гудков припустив, для чого путін терміново збирав держдуму

владімір путін 15 липня провів термінове засідання держдуми. Проте в результаті нічого не запровадили. Експерти кажуть, що російська влада щось готувала, але депутати не наважилися це зробити.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що на зібранні хотіли оголосити або війну, або загальну мобілізацію чи, можливо, навіть вторгнення в Аляску.

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Всередині кремля відбуваються серйозні "зсуви"

За його словами, від цього зібрання точно мало бути щось екстраординарне, адже ніколи в сучасній росії парламент у такому поспіху не скликали.

Але ж нічого не сталося, це означає, що всередині кремля відбуваються серйозні "зсуви", пов'язані з неможливістю путіна контролювати ситуацію,

– заявив Гудков.

Він думає, що всі там пересварилися. "Підозрюю, що тиск путіна на генералів нівельований, бо генерали не хочуть бути головними "стрілочниками" за військову поразку", – додав політик.

Гудков зазначив, що всередині кремля йдуть серйозні і негативні для путіна "зсуви", в цьому сумнівів немає. Деталі, політик сподівається, дізнатися найближчим часом.

"Для чого збирати держдуму? Вони хотіли щось серйозне, але не наважилися, не змогли", – підсумував опозиціонер.

Що могли зробити на зібранні держдуми

На думку Гудкова, депутати могли б зробити, що завгодно:

привести до готовності ядерні сили,

оголосити про те, що якщо хтось посягає на окуповані території, буде покараний ядерною зброєю,

оголосити загальну мобілізацію з введенням тотального воєнного стану,

Або вони могли оголосити якийсь союз трьох держав і втягнути білорусь у пряме зіткнення з Україною… Та все, що завгодно вони могли зробити. Умовно оголосити війну Литві,

– припускає Гудков.

В путіна "витравлені" всі людські якості

Він вважає, що депутати готували щось з цього розряду, але вони не наважилися, злякалися. "В росії не вистачає сил, єдинства, ресурсів та готовності померти", – каже опозиціонер.

"Вони дуже бояться своєї власної смерті. От зверніть увагу, адже в путіна немає емпатії (здатності співпереживати, любити тощо). В нього "витравлені" всі людські якості", – наголосив Гудков.

Він додав, що оточуючі його люди не можуть не розуміти, що це вже не людина, а якась “функція”, одержима манією зберегти особисту владу і готова піти на будь-які злочини.

Тому очевидно, що в них там щось всередині рушійне відбувається, і це гарні новини. Те, що нічого не сталося (на нараді держдуми – 254 канал) – це каже про те, що в них серйозні проблеми. Не знаю, можливо, путін захворів. Щось точно сталося,

– підсумував політик.

Гудков про нараду держдуми та проблеми в росії: відео